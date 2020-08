Ministerul de Interne si-a scos de pe Facebook postarile glumete facute la o zi dupa ce sefii Politiei veneau cu explicatii privind negocierile cu interlopii Duduianu

Reamintim ca in presa au aparut imagini de la acea intalnire, explicata, ulterior, de sefii Ministerului ca avand drept scop prevenirea unor incidente violente la inmormantarea liderului clanului Duduianu, Marius Mototolea, eveniment care a avut loc in 9 august.Dupa declaratiile din 27 august facute de secretarul de stat din cadrul MAI, Bogdan Despescu, si de seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, pe pagina de Facebook a mMnisterului au aparut, a doua zi, doua mesaje "jucause". "Buna seara! Urmeaza sa avem o postare la ora 20.00. Va multumim ca ne urmariti!", postat pe Facebook la ora 20.00, in acea zi: "Vrem doar sa va dorim un sfarsit de saptamana frumos! Nu uitati sa aveti grija de sanatate! Suntem mereu la datorie pentru dumneavoastra!"Cele doua mesaje, care au starnit, pe de o parte amuzament, pe de alta parte critici puternice din partea opiniei publice, nu se mai regaseau duminica, 30 august, pe pagina de Facebook a MAI.