Ministerul Economiei anunta aprobarea schemelor de minimis pentru promovarea la export a produselor si serviciilor romanesti

Ziare.

com

"Programul de promovare a exportului privind participarea operatorilor economici la targuri si expozitii internationale in strainatate, organizarea de misiuni economice in strainatate si realizarea de studii de piata si pe produse", a informat Ministerul Economiei. Bugetul total aprobat in Legea Bugetului pe anul 2020 pentru Programul de Promovare a Exporturilor pentru cele trei scheme este de 50 milioane de lei."Programul de Promovare a Exporturilor a ramas, in tot acest timp, important pentru Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Cele trei scheme adoptate au fost concepute dupa consultari aplicate cu mediul de afaceri, astfel incat ele sa raspunda cat mai bine nevoilor actuale ale operatorilor economici. Ne dorim ca promovarea produselor si serviciilor romanesti sa fie adaptata realitatilor economice actuale si sa conduca la o crestere reala a exporturilor si la o diversificare a structurii acestora", a declarat ministrul Virgil Popescu In conformitate cu Ordinul ministrului din 11 iunie 2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 547/25.06.2020, prin aceste scheme de ajutor de minimis, Ministerul Economiei reglementeaza acoperirea costurilor de participare la targuri si expozitii internationale, misiuni economice organizate in strainatate, precum si a costurilor aferente studiilor de piata si pe produse.Actul normativ se refera la urmatoarele trei scheme de ajutor de minimis: "Participarea operatorilor economici la targuri si expozitii internationale organizate in strainatate", care are un numar maxim de 1.000 de beneficiari, fiecare dintre acestia avand dreptul la maximum 4 participari pe an numar la targuri internationale, cu sprijin de la bugetul de stat; "Organizarea de misiuni economice in strainatate", cu un numar de maximum 500 de operatori economici care beneficiaza de sprijin; "Realizarea de studii de piata si pe produse", cu un numar de cel mult 100 de beneficiari, care finanteaza in cota de 50% cheltuielile aferente studiilor de piata si pe produse.Ordinul se aplica de la data intrarii lui in vigoare pana la 31 decembrie 2020, iar platile in cadrul schemelor se pot efectua pana la 31 decembrie 2021.