Ministerul Economiei demareaza o campanie dedicata romanilor din diaspora: "Va asteptam acasa! Avem locuri de munca pentru voi, in mod special in domeniul HoReCa"

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Directia Generala Turism, demareaza campania: "Traieste, Munceste, Pofteste Romaneste!", o initiativa dedicata romanilor din diaspora, care s-au intors recent in tara sau isi doresc sa o faca. Mesajul pe care dorim sa il transmitem este unul simplu: "Va asteptam acasa! Avem locuri de munca pentru voi, in mod special in domeniul HoReCa", informeaza ministerul intr-un comunicat.Emil-Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Directia Generala Turism, spune ca prin aceasta campanie autoritatile isi doresc sa le atraga atentia romanilor care s-au intors acasa din diaspora si care au fost activi in acest domeniu, ca exista posibilitati absolut onorabile si interesante de a ramane aici si de a lucra in industria ospitalitatii din Romania."Sunt de parere ca in ultimii ani, tara noastra a aratat ca este intr-o crestere din punct de vedere al interesului pentru investitori. Doresc sa intaresc afirmatia precizand ca in luna ianuarie am participat la o conferinta in cadrul careia principalul subiect a fost criza fortei de munca din industria ospitalitatii. Spuneam la vremea respectiva ca ne este teama sa nu fie chiar mai grava decat o eventuala criza economica, mai ales ca in acel moment, dupa 2019, un an absolut remarcabil pentru turismul romanesc, se avea in vedere demararea mai multor proiecte. Intre timp, asa cum bine stim, pandemia cu noul coronavirus a schimbat radical planurile gandite si nu numai. Insa, un lucru a ramas real: lipsa fortei de munca", a declarat Emil-Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Directia Generala Turism.Unul dintre motivele pentru care romanii au hotarat sa plece din tara este nevoia de a asigura un trai de viata mai bun pentru cei dragi, insa acum multi au ales sa revina acasa, fara sa aiba un plan de rezerva, argumenteaza ministerul."Unul dintre motivele pentru care romanii au hotarat sa plece din tara este nevoia de a asigura un trai de viata mai bun pentru cei dragi. Insa, pandemia de SARS-CoV-2 i-a pus pe multi dintre cei aflati peste hotare in situatia de a-si regandi atat perspectivele de viitor, cat si prioritatile. Multi au ales sa revina acasa, fara sa aiba un plan de rezerva. De aceea, campania #MEEMA - "Traieste, Munceste, Pofteste Romaneste!", derulata prin Directia Generala Turism, subliniaza un lucru important si anume, ca aici, in tara lor, romanii care s-au intors sau isi doresc sa o faca pot avea oportunitati de a munci si de a se dezvolta. Domeniul HoReCa are nevoie de forta de munca. Impreuna relansam economia, turismul romanesc, recladim Romania si ramanem alaturi cei dragi, arata ministerul.