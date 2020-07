Ministerul Educatiei: Peste doua treimi din candidatii la Evaluarea Nationala au avut medii cel putin egale cu 5

"Dintre cei 160.663 de candidati prezenti la Evaluarea Nationala (inclusiv etapa speciala), 122.357 de candidati (in crestere, raportat la cei 122.252 de candidati din etapa initiala) au obtinut medii mai mari sau egale cu 5, adica 76,20%. Dintre acestia, 892 de candidati au incheiat examenul cu media generala 10", precizeaza MEC, intr-un comunicat transmis AGERPRES.Conform sursei citate, rata de participare a fost de 93,10% - 160.663 de candidati prezenti, dintr-un total de 172.543 de elevi inscrisi.La proba de Limba si literatura romana au obtinut note peste sau egale cu 5 un numar de 135.365 de candidati (84%), iar 4.700 au fost notati cu 10.La proba de Matematica, 112.796 de candidati (70,2%) au primit note peste sau egale cu 5, iar 3.335 de candidati au obtinut nota 10.La proba de Limba si literatura materna, 8.906 candidati (93,1%) au note peste sau egale cu 5, iar 143 de candidati au obtinut nota 10.MEC afirma ca sapte candidati au fost eliminati din cauza unor tentative de frauda (toti in sesiunea initiala), lucrarile acestora fiind notate cu 1.Rezultatele au fost publicate prin anonimizarea numelui si a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat fiecarui candidat.Dupa finalizarea etapei speciale a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, sambata Comisia nationala de admitere retransmite catre comisiile judetene baza de date cu mediile de admitere si ierarhia judeteana prin activarea, in aplicatia informatica centralizata, a sectiunilor si rapoartelor specifice. Acest lucru atrage dupa sine si actualizarea ierarhiei la nivel judetean/ al municipiului Bucuresti a absolventilor clasei a VIII-a, mentioneaza MEC.Repartizarea computerizata se va desfasura in data de 10 iulie.