Ministerul Educatiei si Cercetarii: Programe universitare de master didactic, in opt Universitati

"Opt universitati vor pilota, in anul universitar 2020-2021, pentru prima data in Romania, programe de studii universitare de master didactic, la forma de invatamant cu frecventa. In termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii ordinului in Monitorul Oficial, ARACIS va adopta standardele specifice de calitate privind evaluarea programelor de studii universitare de tip master didactic, in conformitate cu cerintele cuprinse in Metodologia anexa la ordin. Ulterior, in cel mult 45 de zile calendaristice de la publicarea Ordinului, universitatile vor depune dosarele pentru evaluare in vederea acreditarii la ARACIS", a transmis, joi, Ministerul Educatiei.Potrivit sursri citate, masterul didactic este un program de formare initiala pentru cariera didactica, prevazut inca de la adoptarea Legii educatiei nationale din 2011, ce nu a fost pus pana acum in implementare.. Acestia se pot inscrie la masterul didactic din acelasi domeniu fundamental, corespunzator specializarii dobandite prin studiile de licenta, dar pot opta si pentru o a doua specializare din cadrul aceluiasi domeniu fundamental, aferent celui inscris pe diploma de licenta sau echivalenta. Domeniile fundamentale sunt:", a mai transmis Ministerul.Masterul didactic se poate organiza in universitati, in parteneriat intre departamentele/facultatile de profil si structuri institutionale (departamente/facultati) cu profil psihopedagogic. O universitate poate organiza programul de studii de master didactic pentru unul sau mai multe domenii de licenta."In vederea implementarii optime a programului de studii de master didactic, universitatile care oferteaza si implementeaza programul stabilesc relatii de colaborare, pe baza unor protocoale/ contracte , cu alte universitati, unitati de invatamant si institutii din sistemul de invatamant preuniversitar, autoritati locale, mediul de afaceri, organizatii neguvernamentale. In vederea realizarii pregatirii practice de tip practica pedagogica din cadrul programului de studii universitare de master didactic, se constituie o retea de unitati de invatamant preuniversitar, denumite scoli de aplicatie, dintre acestea universitatile urmand a le selecta pe cele care indeplinesc criteriile specifice proprii", a mai transmis Ministerul Educatiei.Pentru a asigura adecvarea formarii in cadrul masterului didactic la problemele reale ale scolii, invatarea si cercetarea didactica se deruleaza in parteneriat, respectiv profesor din mediul academic (tutore) - student - profesor din scoala de aplicatie (profesor-mentor)."Inca de la preluarea mandatului de ministru m-am angajat ca primele programe de masterat didactic sa inceapa din aceasta toamna. In cazul mai multor specializari se simte nevoia de un numar mai mare de cadre didactice calificate. Va fi un program pilot, 400 de viitori profesori vor avea acces la formare initiala de calitate, cu mai multa invatare practica, cu sprijin din partea unui mentor", a declarat Monica Anisie, ministrul educatiei si cercetarii.