Ministerul Finantelor Publice propune deductibilitatea cheltuielilor pentru testarea COVID-19 a angajatilor

"Ministerul Finantelor Publice a propus deductibilitatea cheltuielilor efectuate de firme sau PFA pentru testarea voluntara a angajatilor in vederea depistarii COVID-19, concomitent cu scutirea de la plata contributiilor si impozitelor pentru aceste sume, care ar fi fost inregistrate drept beneficii salariale", arata ministeru intr-un comunicat.Ministerul precizeaza ca statul roman asigura testarea gratuita a populatiei care prezinta simptome ale noului coronavirus , precum si pentru persoanele identificate drept contacti directi ai celor imbolnaviti si care prezinta cel putin unul dintre simptomele virusului."Prevederea are in vedere cheltuielile pe care le inregistreaza angajatorul sau platitorul pentru testarea voluntara a angajatilor, intrucat Codul Fiscal nu reglementa o astfel de situatie, iar pentru sumele respective firmele ar fi fost obligate sa plateasca contributii de asigurari, ceea ce crestea semnificativ costurile aferente investigatiei. Posibilitatea incadrarii acestor cheltuieli in categoria cheltuielilor deductibile se acorda contribuabililor care desfasoara activitatea individual sau intr-o forma de asociere, pentru perioada in care este instituita starea de urgenta sau de alerta", arata ministerul.Proiectul de act normativ propune completarea prevederilor Codului fiscal in sensul introducerii in categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor neimpozabile si care nu sunt cuprinse in baza lunara de calcul al contributiilor sociale a avantajelor reprezentand contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/platitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19, la initiativa angajatorului/platitorului, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor.Pentru platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor, in cadrul sistemului de impozitare actual nu se aplica un regim de deducere a cheltuielilor de natura salariala, prin urmare in cazul acestora, contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator pentru efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19, nu se poate scade din baza impozabila.Regimul fiscal aplicabil platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor este similar si in cazul contribuabililor platitori de impozit pe venit potrivit prevederilor Titlului IV - Impozitul pe venit din Codul fiscal, care desfasoara activitati pentru care venitul net anual se determina pe baza normelor de venit.