Ministerul Mediului: Incepand din primavara, sunt in curs de plantare la nivel national peste 2.500 de paduri de la zero

"In ceea ce priveste protectia mediului, Planul National de Investitii si Relansare Economica, care a fost lansat de Guvernul Romaniei la inceputul lunii iulie a.c., prevede continuarea finantarii sau investitii noi verzi pentru reducerea emisiilor, precum innoirea parcului auto national si derularea de programe pentru electromobilitate, modernizarea marilor complexe de producere a energiei si a retelelor de termoficare, programe de crestere a eficientei energetice prin reabilitarea cladirilor publice si private.In acelasi timp, incepand cu primavara acestui an, in cadrul celei mai mari campanii nationale de impaduriri din ultimul deceniu, sunt in curs de plantare la nivel national peste 2.500 de paduri de la zero si completate alte 7.000 de paduri tinere. Consideram ca pe langa eforturile nationale, cadrul financiar multianual si fondul pentru relansare economica trebuie sa asigure resursele necesare pentru continuarea eforturilor de inscriere a UE pe traiectoria necesara atingerii obiectivului UE 2050 de neutralitate climatica", sustine secretarul de stat de La Ministerul Mediului, Mircea Fechet.Oficialul a precizat ca dupa perioada de pandemie cu care s-au confruntat si se confrunta toate statele, se impune in mod clar schimbarea modelului de dezvoltare economica si sociala.In perioada 13-14 iulie are loc reuniunea informala a ministrilor mediului din statele membre ale Uniunii Europene. In acest an, din cauza pandemiei COVID 19, evenimentul se desfasoara in sistem videoconferinta. Romania este reprezentata de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe , respectiv de Mircea Fechet, secretar de stat. Reuniunea Informala de Mediu este organizata de actuala presedintie germana la Consiliul UE si prezidata de ministrul german al mediului, Svenja Schulze.