Ministerul Mediului sustine ca Ploiestiul este printre orasele cu cel mai curat aer din tara, desi ploiestenii se imbolnavesc de cancer din cauza poluarii

Conform hartii publicate de Ministerul Mediului, judetul Ploiesti este trecut in randul zonelor cu cel mai curat aer din Romania. Observatorul Prahovean aminteste de un document oficial al Institutului National de Sanatate care confirma ca locuitorii din Ploiesti, Blejoi si Brazi se imbolnavesc de cancer din cauza poluarii.Documentul publicat in 2019 arata ca la nivelul judetului Prahova, rata de incidenta prin leucemie la 100.000 de locuitori a crescut de peste 3 ori in ultimii ani.