Ministerul Muncii: Angajatii sanatosi ai companiilor inchise de DSP vor primi somaj tehnic

"Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de Urgenta prin care a instituit o noua masura de sprijin a angajatilor si angajatorilor care sunt nevoiti sa intrerupa activitatea din cauza infectarii cu SARS-CoV-2 a unor salariati. Astfel, daca Directia de Sanatate Publica dispune suspendarea activitatii unei companii ca urmare a identificarii de persoane infectate cu SARS-CoV-2, toti angajatii, cu exceptia celor aflati in concediu medical, vor beneficia de acordarea indemnizatiei de somaj tehnic, din bugetul asigurarilor pentru somaj", se mentioneaza in comunicatul MMPS.Masura este valabila pana la sfarsitul anului, conform Ministerului Muncii si Protectiei Sociale."Sprijinul financiar se va acorda pe toata perioada in care activitatea este suspendata, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020. Aceste masuri de protectie sociala la nivelul angajatorilor, cu caracter exceptional, sunt necesare pentru a evita pierderea de locuri de munca, cresterea ratei de excluziune sociala, precum si amplificarea decalajului socio-economic dintre persoanele a caror activitate a fost afectata direct de epidemie si restul populatiei", se precizeaza in comunicatul Ministerului Muncii.