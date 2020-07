Ministerul Transporturilor: Operatorii de transporturi internationale sa se informeze privind masurile luate de state UE privind evolutia coronavirus

"Tinand seama de evolutia situatiei SARS COV-2 din tara noastra si a unor masuri luate de unele state ale Uniunii Europene, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor recomanda tuturor operatorilor romani implicati in derularea activitatilor de transport international sa se informeze, in prealabil, asupra masurilor specifice aplicabile in statele in care acestia urmeaza sa isi desfasoare activitatea sau urmeaza sa deruleze operatiuni de tranzit cu privire la intrarea lucratorilor in transporturi auto sau a persoanelor transportate in statele respective, dar si a eventualelor restrictii aplicabile mijloacelor de transport", se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Ministerul Transporturilor.Reprezentantii institutiei subliniaza ca respectarea masurilor de siguranta impotriva SARS COV-2 de catre lucratorii in transporturi, privind igienizarea mijloacelor de transport sau cele de distantare, in cazul pasagerilor transportati, este obligatorie."Desi transportul de marfa este exceptat de la masurile impuse de statele respective, consultarea in timp real a tuturor regulilor de acces in fiecare dintre aceste state este necesara. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor va continua sa sprijine si sa informeze permanent, impreuna cu Comisia Europeana si uniunile profesionale din industrie, operatorii romani implicati in derularea transportului international", mai scrie in comunicat.De asemenea, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor va sprijini aprobarea, in cel mai scurt timp, de catre ministerele responsabile a schemei de granturi destinata companiilor afectate de COVID-19. Bugetul alocat este de 350 de milioane de euro, iar eligibilitatea pentru firmele de transport are o valoare de pana la 125.000 euro.