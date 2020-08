Ministrul Afacerilor Externe: Romania este dispusa sa sprijine procesul de dezescaladare a tensiunilor din Mediterana de Est

Bogdan Aurescu a accentuat necesitatea asigurarii unui climat lipsit de tensiuni in regiune, sens in care a indemnat la calm si a accentuat importanta identificarii unor solutii bazate pe dialog onest, direct, intre partile implicate, cu respectarea dreptului international aplicabil. In context, a salutat deschiderea exprimata de ministrul turc de Externe, in cadrul discutiei, catre dialog pentru dezescaladarea situatiei."In acest context, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat disponibilitatea Romaniei de a sprijini, inclusiv din interiorul Uniunii Europene, acest proces de dezescaladare, avand in vedere atat capacitatea tarii noastre de a intelege particularitatile si interesele din regiune, cat si expertiza pe care tara noastra o detine in domeniul delimitarilor maritime si al solutionarii acestui tip de diferende prin aplicarea dreptului international si cu folosirea instrumentelor sale specifice", se arata in comunicat.Seful diplomatiei romane a reiterat si utilitatea mentinerii unui dialog constructiv, bazat pe incredere, intre Uniunea Europeana si Turcia, care ramane un partener-cheie si un vecin strategic al UE.