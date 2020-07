Ministrul Agriculturii: Ajutor de 20 de milioane de euro pentru tinerii fermieri romani din afara granitelor

"Astazi, 15 iulie, lansam masura "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri". Aceasta masura s-a derulat pe perioada 2014-2020 tocmai pentru a revigora agricultura in zone care sunt depopulate sau care au constrangeri naturale si pentru a preintampina fenomenul de imbatranire. Vreau sa va spun ca, pana acum, au aplicat 10.230 de beneficiari, dintre care 7.520 au incheiat masura, iar restul sunt in proceduri. Tocmai de aceea am suplimentat, fiind o masura accesata, banii s-au consumat, am notificat Comisia si am mutat bani de la alte masuri neaccesate, inca 43 de milioane de euro pentru acest an. De data aceasta am impartit alocarea in modul urmator: 20 de milioane de euro pentru tineri fermieri, cetateni romani din afara granitelor tarii, care se instaleaza pentru prima data ca sefi de exploatatie. O sa vedeti in ghid aceleasi criterii legate de cursurile pe care le-au absolvit in domeniul agricol, dar si daca au avut un loc de munca in tari membre UE sau tari terte in domeniul agricol. Ei vor putea sa depuna cereri de finantare", a spus Oros.Potrivit sursei citate, sprijinul acordat este de 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 si 50.000 de euro valoare productie standard si de 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 si 29.999 valoarea productie standard. "Este o suma forfetara in doua transe: 75% la semnarea contractului de finantare si inca 25% la finalul implementarii proiectului care dureaza intre 3 si 5 ani, cum isi fac dansii planul de dezvoltare", a adaugat ministrul Agriculturii.Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a lansat miercuri sesiunea de primire a solicitarilor de finantare pentru submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020).Sesiunea se desfasoara in intervalul 15 iulie, ora 9:00 - 15 octombrie 2020, ora 16:00 sau pana la epuizarea fondurilor alocate acestei sesiuni.Fondurile totale disponibile prin submasura 6.1 pentru sesiunea din acest an sunt in valoare de 43.022.207 euro, din care 20.000.000 euro reprezinta alocarea pentru tinerii fermieri din diaspora. Este prima data in acest exercitiu financiar, 2014 - 2020, cand exista o alocare distincta pentru tinerii fermieri din afara granitelor tarii.Potrivit AFIR, pragul de calitate pentru prima etapa lunara (15 iulie - 15 august) este de 90 de puncte si scade la 85 de puncte pentru a doua etapa (16 august - 15 septembrie), iar pragul minim de depunere este de 25 de puncte, aferent perioadei 16 septembrie - 15 octombrie 2020.Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, in valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro in functie de dimensiunea exploatatiei agricole. Dimensiunea exploatatiei agricole se poate calcula si prin noua aplicatie pusa la dispozitia publicului pe pagina de internet a AFIR - http://so.afir.info/.Cererile de finantarea se realizeaza conform Ghidului solicitantului si anexelor aferente acestuia, disponibile gratuit pe www.afir.info, la sectiunea "Investitii PNDR" in pagina dedicata submasurii 6.1, iar depunerea documentatiei se realizeaza on-line, pe pagina oficiala de internet a Agentiei.Depunerea cererilor de finantare se poate opri inainte de termenul limita (15 octombrie 2020, ora 16:00), daca valoarea publica totala a proiectelor depuse (care au un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate) atinge plafonul de 150% din alocarea sesiunii. AFIR precizeaza ca in primele 5 zile calendaristice ale etapelor de depunere nu se aplica aceasta prevedere si sesiunea ramane deschisa chiar daca suma alocata a fost epuizata.