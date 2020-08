Ministrul Agriculturii: Despagubirile pe seceta si compensarea pierderilor in zootehnie, posibile doar prin suplimentarea bugetului cu aproximativ 400 de milioane de euro

"Daca ne raportam la situatia actuala, respectiv cresterea bugetului bugetului Ministerului Agriculturii cu 3,1 miliarde de lei, din care 2,1 miliarde lei sunt plati APIA in avans, care o sa fie rambursate in 5 ianuarie anul viitor, am mai avea nevoie pentru a face despagubirile pentru seceta si pentru a compensa pierderile datorate evolutiei Covid-19 si in sectorul zootehnic de aproximativ 380 de milioane de lei", a spus Adrian Oros, in debutul sedintei de Guvern.Premierul l-a intrebat pe ministrul Finantelor Publice daca poate fi scazuta suma ceruta de Oros din Fondul de Rezerva pentru a creste bugetul ministerul Agriculturii, iar raspunsul ministrului Florin Citu a fost: "putem sa facem acest lucru".Pe de alta parte, premierul i-a cerul sefului de la MADR sa se mai uite si prin propriul buget sa identifice anumite excedente pentru a asigura resursele financiare pentru toate platile."Deci cu acesti bani va descurcati, cu 300 de milioane de lei, si mai vedem... dar va mai uitati si prin bugetul pe care il aveti si identificati unde sunt posibile excedente, astfel incat sa asiguram resursele financiare pentru toate platile pe care le-am angajat ca le facem", a adaugat Ludovic Orban Conform proiectului de rectificare bugetara postat pe site-ul MFP, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale primeste 2,995 miliarde de lei. "Se propune alocarea suplimentara a 3 milioane lei pentru plata sumelor stabilite prin sentinte judecatoresti definitive si irevocabile; 64,3 milioane lei pentru sprijinirea producatorilor agricoli; 740,8 milioane lei pentru activitatea de reproductie la speciile suine si pasari, precum si pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigatii; 2,187 miliarde de lei pentru efectuarea, incepand cu data de 15 octombrie 2020 a platilor in avans pentru campania 2020, in procent de pana la 85%, a masurilor de agromediu si clima finantate din FEADR in cadrul PNDR 2014-2020", se precizeaza in document.