Ministrul Agriculturii ii sfatuieste pe fermieri sa isi faca asigurari

Ziare.

com

"Este foarte grav ceea ce s-a intamplat acum, dar in afara de seceta, pe viitor, sfatul meu este catre toti fermierii sa-si faca asigurari, pentru ca in afara de seceta, unde societatile de asigurare intr-adevar impun niste conditii aproape de neacceptat, pentru toate celelalte fenomene extreme asiguratorii fac asigurari. Noi avem un program, pe care l-am flexibilizat anul acesta si l-am simplificat, mai mult de atat nu se poate. Am alocat peste 40 de milioane de euro pentru incurajarea asigurarii productiilor de catre fermieri, in care noi platim 70% din polita de asigurare", a spus Adrian Oros, la B1 TV.El a mentionat ca programul este derulat din bani europeni, iar sesiunea este deschisa pana in luna octombrie."Eu indemn toti fermierii sa-si faca asigurari, pentru ca anul acesta si inca doi ani de zile avem bani cu care venim sa-i incurajam sa faca aceste asigurari, dupa care ei se vor obisnui sa-si asigure culturile pentru aceste fenomene climatice extreme, iar banii pe care ii avem o sa-i mutam spre alta masura unde vrem sa imbunatatim sau sa incurajam, sa sprijinim. Nu putem lasa banii doar intr-o singura masura. Noi venim trei ani de zile sa-i ajutam in acest scop. Repet, am avut discutii si cu ei si cu asiguratorii pentru seceta, dar foarte putini asiguratori fac acest lucru, iar conditiile sunt aproape de neacceptat, insa pentru toate celelalte fenomene se asigura, iar noi dam 70% din polita de asigurare", a mai spus Oros.