Ministrul Agriculturii: Suntem 14.600 de bugetari care gestionam o agricultura eminamente privata. Mie mi se pare un pic mult

Oros sustine ca este nevoie de aparitia Camerelor Agricole ca structuri independente care sa ajute la rezolvarea problemelor celor din acest domeniu, pentru ca statul, atunci cand intervine, "de multe ori incurca"."Eu am spus ca suntem 14.600 de bugetari, atatia suntem care gestionam o agricultura care este eminamente privata. Din acest punct de vedere, cred ca suntem tara cea mai birocratica, eu ma refer doar la agricultura, nu-mi dau cu parerea in alte domenii. Dar sa ai 14.600 de oameni care gestioneaza, de la stat, o activitate eminamente privata, mie mi se pare un pic mult in anii 2020. Tocmai de aceea eu am militat si voi milita pentru aparitia Camerelor Agricole. In toata Europa exista aceste Camere Agricole care sunt niste entitati private care reprezinta cu adevarat interesele fermierilor dintr-o anumita zona si care nu numai ca reprezinta interesele, dar rezolva foarte multe probleme de ecosistem, probleme de relatii intre fermieri, probleme pe care statul prin institutiile sale, prin oamenii pe care ii are niciodata nu le poate rezolva, de multe ori le incurca", a afirmat Adrian Oros, vineri dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa la Pitesti.Ministrul Agriculturii a amintit ca in 2009 a existat un proiect legislativ privind functionarea Camerelor Agricole, dar ca acesta a fost abandonat, iar in acest context a afirmat ca isi doreste ca dupa alegerile parlamentare sa apara si sa aiba loc alegeri si pentru Camerele Agricole."Sper dupa ce trece aceasta perioada a alegerilor, pentru ca nu vrem sa suprapunem alegerile la Camerele Agricole cu alegerile politice pentru ca iar politizam si iar denaturam sensul acestor Camere Agricole, sa apara niste entitati care la inceput vor fi mai firave, dar daca avem grija sa creasca, in cativa ani de zile pot sa rezolve foarte, foarte multe dintre problemele pecare actualele institutii nu le pot rezolva. Eu am observat, de cate ori incerci sa rezolvi o problema, de multe ori mai mult o incurci. Statul trebuie sa ramana arbitru. Statul daca si fluiera si incearca sa si apere sau sa dea penalty-ul de multe ori greseste", a spus Oros.Adrian Oros a adaugat ca infiintarea Camerelor Agricole este o prioritate a guvernarii liberale, in contextul in care Romania este singura tara din Europa care are "atat de multe entitati publice care gestioneaza agricultura".