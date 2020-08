Ministrul Agriculturii sustine ca scaderea productiei de cereale in Romania nu va cauza o criza alimentara

"Eu vreau sa ii linistesc pe cetateni. Nu exista acest risc pentru ca doar in zona Marii Negre a fost inregistrata aceasta seceta si consecintele ei. La nivel global productiile de cereale, productiile de grau sunt record in alte parti, tot ce insemana America de Sud sau America de Nord. Intr-adevar, anul acesta productia in Romania va fi mult diminuata fata de un an in care precipitatiile au fost cele normale", a declarat ministrul Agriculturii, vineri, intr-o conferinta de presa la Pitesti, intrebat fiind daca exista riscul ca Romania sa se confrunte cu o criza alimentara.Adrian Oros a aratat ca productia de grau la nivel national este, anul acesta, cuprinsa intre 5,5 si 6 milioane de tone, in conditiile in care in anii 2018-2019, cand nu a fost seceta, s-a inregistrat o productie de aproximativ 9 milioane de tone de grau."Consumul uman pentru Romania este de 2,2 milioane tone. Noi consumam cam 170.000 de tone de grau panificabil pe luna. Mai exista un necesar de 550.000 de tone grau pentru seminte, care este foarte important si pe care il avem, inca 400.000 de tone grau pentru furajarea animalelor si inca 400.000 tone pentru industria alcoolului, deci iata ca si anul acesta vor fi cel putin 2 milioane de tone de grau disponibile pentru export, deci nu se pune problema unei crize alimentare, cel putin din datele de pana acum, raportat la ceea ce se intampla la nivel global", a adaugat ministrul Agriculturii.Adrian Oros a spus ca a discutat si cu reprezentantii celor din industria de panificatie pentru a gasi solutii privind asigurarea stocurilor de materie prima."Pentru cei din industria de panificatie, ca sa nu mai fim nevoiti in anii urmatori, daca Doamne fereste! o sa mai fie vreun an secetos, sa nu mai fim nevoiti sa oprim exporturile - desi atunci nu aveam alta varianta - lucram cu ei la o schema de creditare garantata prin care sa-si contracteze din timp din productia interna cele 2,2 milioane tone grau panificabil in asa fel incat sa fie siguri ca raman in tara aceste cantitati. Restul, sigur, putand sa fie exportate de catre cei care fac aceasta activitate de export, iar noi ca stat sa nu mai intervenim in schimburile acestea comerciale care sigur au deranjat in acea perioada nu numai pe traderi, dar si unele state care importa de la noi, dar asta a fost atunci situatia" a adaugat Adrian Oros.