Ministrul Alexe anunta pregatirea unui sistem de garantie-depozit pentru PET-uri, sticle si doze de aluminiu

Ziare.

com

El a afirmat, la Botosani, ca acest sistem va permite populatiei sa returneze in magazine PET-urile, sticlele sau dozele de bauturi, in schimbul garantiei retinuta de comerciant."In ceea ce priveste colectarea separata si reciclarea deseurilor, in momentul de fata la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor avem acest circuit pentru implementarea sistemului garantie depozit, astfel incat fiecare dintre noi va avea posibilitatea la returnarea ambalajului, fie ca vorbim de sticla, PET, doza de aluminiu sau carton sa putem primi acea bonificatie, pentru ca astfel vom cataloga acest ambalaj ca resursa, nu ca gunoi, asa cum o facem astazi", a precizat ministrul Costel Alexe.