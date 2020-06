Ministrul Culturii semneaza actele notariale de acceptare a donatiei conacului Varnav Liteanu. Imobilul va deveni un centru de formare pentru restauratori

Casa boiereasca

"Suntem mai aproape de a avea primul centru dedicat exclusiv formarii pentru restauratori. Astazi am semnat actele notariale privind acceptarea donatiei conacului Varnav Liteanu.Multumesc mostenitorilor familiei Sturdza care au dorit ca acest monument istoric sa intre in proprietatea statului. In acest fel, judetul Suceava va deveni un nucleu pentru dezvoltarea si consolidarea meseriilor implicate in protejarea patrimoniului arhitectural, dar si la specializarea profesionistilor din muzee si institutii de cercetare", a scris Gheorghiu pe Facebook Ministrul si-a exprimat speranta ca "meseria de restaurator vor fi pe maini bune"."M-am implicat direct si am parcurs toate procedurile pentru a materializa intentia mostenitorilor familiei Sturdza. Acum 7 luni, la inceputul mandatului, am gasit in Ministerul Culturii acest proiect al carui potential fusese trecut cu vederea. Este un exemplu clar cum apatia poate stopa orice evolutie. Conacul Varnav Liteanu si meseria de restaurator vor fi, insa, pe maini bune, mai ales ca profesionalismul specialistilor de la Institutul National al Patrimoniului este unul de exceptie", a mai scris Bogdan Gheorghiu.In sedinta din 22 mai, Guvernul a aprobat hotararea prin care Ministerul Culturii a fost autorizat sa accepte donatia cu sarcini a imobilului inscris in Lista Monumentelor Istorice a judetului Suceava cu denumirea Casa Varnav Liteanu.Casa boiereasca, ridicata in secolul al XVIII-lea, este in prezent in proprietatea unui descendent al domnitorului Moldovei Ionita Sandu Sturdza. Ministerul Culturii urmeaza sa incheie un contract de donatie cu proprietarii, iar cladirea de patrimoniu sa parcurga un amplu proces de restaurare."Casa Varnav-Liteanu, din orasul Liteni, ne dorim sa devina un centru de pregatire pentru restauratori, coordonat de Institutul National al Patrimoniului, care sa contribuie la dezvoltarea si consolidarea meseriilor implicate in protejarea patrimoniului arhitectural, dar si la specializarea profesionistilor din muzee si institutii de cercetare. Judetul Suceava va beneficia de investitiile necesare pentru dezvoltarea resurselor umane, investitii care imi doresc sa aiba reverberatii atat la nivel national, cat si international. Este o mostenire a Bucovinei pe care vrem sa o valorificam si sa ii oferim utilitate in prezent si in viitor", declara Bogdan Gheorghiu.