Ministrul Culturii: "Evenimentele culturale nu au contribuit la cresterea numarului de noi imbolnaviri. Recomand deschiderea cat mai rapida a teatrelor"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Potrivit informarii, Ministerul Culturii face toate demersurile catre autoritatile competente, pentru ca salile de spectacol, teatrele si cinematografele sa fie inchise doar in ultima instanta , in cazul in care celelalte masuri nu vor fi eficiente.Din ultimele date furnizate de INSP, nu a existat niciun focar, atat in cazul institutiilor de cultura, cat si in cadrul activitatilor culturale desfasurate de acestea, iar publicul care frecventeaza acest tip de evenimente, este unul responsabil. Datele colectate de la manageri arata ca publicul spectator a scazut cu aproximativ 75% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar salile functioneaza la jumatate din capacitatea de ocupare.In cazul in care autoritatile decid ca trebuie sa se intrerupa activitatile culturale, Ministerul Culturii nu recomanda o suspendare generala a activitatii, ci sustine sa se recurga la controale in institutiile de spectacol si cinematografe, la impunerea unei capacitati de doar 30% pentru salile de spectacol si cinematografe, cu o mai mare distantare fizica sau functionarea acestora intr-un interval orar restrans. Astfel, inchiderea institutiilor mentionate s-ar aplica doar acolo unde au fost gasite nereguli."Activitatea culturala in toata tara a fost aproape inexistenta in ultimele sapte luni. Au fost anulate toate festivalurile mari, iar teatrele si cinematografele au fost complet inchise pana la mijlocul lunii septembrie. Consider ca evenimentele culturale nu au contribuit in vreun fel la cresterea numarului de noi imbolnaviri. Recomand deschiderea cat mai rapida a teatrelor, cinematografelor si salilor de spectacole pentru pastrarea unei normalitati sociale, in deplina siguranta, prin respectarea tuturor masurilor de protectie sanitara. In acest sens, avem deja un dialog cu prefectii judetelor unde observam o crestere a incidentei cumulate din ultimele 14 zile la mia de locuitori si speram ca activitatile culturale sa nu se mai afle printre primele segmente economice suspendate. Totodata, facem demersuri sa fie reluate cu prioritate, pentru ca reprezinta cel mai mic risc dintre activitatile restrictionate. Suntem victime colaterale, institutiile de spectacol neinregistrand niciun focar in ultimele 14 zile", a declarat Bogdan Gheorghiu , Ministrul Culturii.In acest moment nu sunt restrictionate activitatile culturale desfasurate in aer liber si nici cele din muzee si biblioteci.