Ministrul de Externe, despre protestele din Belarus: "Romania indeamna Belarus sa aiba in vedere drepturile fundamentale ale oamenilor"

"Foarte ingrijorat asupra evolutiilor recente din Belarus. Romania indeamna Belarus sa aiba in vedere drepturile fundamentale ale oamenior si sustine cu fermitate ca singura cale pentru a pune capat violentelor este inceperea unui dialog politic, cat mai curand posibil", a scris Bogdan Aurescu luni pe Twitter Belarus a anuntat, luni, victoria clara a presedintelui Aleksandr Lukasenko la alegerile prezidentiale, dupa o noapte marcata de manifestatii antiguvernamentale la care politia a intervenit in forta, relateaza AFP.Duminica seara, mii de locuitori din Belarus au iesit in strada pentru a protesta, la scurt timp dupa aparitia rezultatelor unui sondaj la iesirea de la urne care arata ca Lukasenko a castigat detasat alegerile. Fortele de orrdine au intervenit cu grenade cu efect acustic si luminos, cu gloante de cauciuc si tunuri de apa. O persoana a murit si alte zeci au fost ranite.Potrivit organizatiei neguvernamentale Viasna, un tanar a suferit un traumatism cranian fatal dupa ce a fost lovit de un vehicul in centrul orasului Minsk, in timpul protestelor.In Belarus au fost arestate cel putin 300 de persoane implicate in manifestatii, dintre care 152 la Minsk. Belarus nu a mai organizat din 1995 un scrutin considerat liber si corect.Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat, luni, ca protestele de noaptea trecuta au fost orchestrate din Polonia, Marea Britanie si Cehia, relateaza Tass, citand agentia BeITA.