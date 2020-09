Marcel Vela, ironizat pe Facebook dupa ce a postat o poezie despre toamna: "Tara se fura la vot... iar noi o ardem liric"

Reactiile nu au intarziat sa apara:

"Ce ar fi anotimpurile daca nu ne-ar provoca mereu sa ne adaptam schimbarii?Ce ar fi omul fara schimbare?Ce ar fi viata fara noi in schimbare?Evolutie inseamna si schimbare, indiferent ca este una buna sau mai putin buna, pentru ca traim vremuri definite de aceasta.Dar dincolo de toate, ce inseamna sa tii pasul cu schimbarea?Sa fii actual, sa imbratisezi viitorul si sa faci pasi TU catre el.Sa simti ca lumea se schimba mai repede decat anotimpurile si ca VIITORUL se construieste acum, nu maine, nu poimaine.Este o lectie simpla, pe care istoria a mai dat-o, dar tine de fiecare dintre noi sa alegem sa traim pentru viitor sau in trecut.Va doresc un inceput de saptamana minunat!", scrie ministrul Marcel Vela, pe Facebook, insotind gandurile sale cu un peisaj de toamna, cu frunze uscate."Alo, domnu' cu poeziile, vezi ca sunt niste cetateni nevoiti sa faca de garda PSD -ului. Se fura ca in codru voturi, dar dumneata ba o poezie, ba o cafeluta, poate si un coniac...multa maculatura pentru Caragiale oferiti, alesii nostri", a comentat A.R."Domnule ministru... ne scuzati ca deranjam... e o problema cu niste voturi la sectorul 1. Si prin tara. Eventual poate aruncati o privire.Nu e graba", a scris M.A."Tara arde si baba se scarpina. Esti o RUSINE", a comentat G.R."Tara se fura la vot ..iar noi o ardem liric", spune F.V.