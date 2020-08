Ministrul Dezvoltarii : "Arena din Ghencea va fi predata catre beneficiar in septembrie"

Acesta a verificat stadiul lucrarilor la acest obiectiv."Stadionul Ghencea va fi, in curand, gata! Am discutat cu reprezentantul firmei de constructii si cei de la CNI, iar in septembrie arena va fi predata. Pana atunci, se monteaza gazonul si se fac lucrari interioare, iar totul arata foarte bine", a spus ministrul Ion Stefan, potrivit unui comunicat de presa.Conform MLPDA, in prezent, "lucrarile sunt realizate in proportie de aproximativ 90%, gazonul este montat in proportie de 50% si urmeaza ca, saptamana viitoare, sa fie finalizata montarea lui, dupa care urmeaza testarea in vederea ranforsarii sintetice a gazonului"."De asemenea, se lucreaza la finisajele interioare si amenajarile exterioare, iar instalatia de nocturna si de sonorizare sunt functionale (probele au fost facute la sfarsitul saptamanii trecute si se lucreaza la reglajele pentru instalatia de nocturna).In perioada urmatoare, trebuie finalizate lucrarile la utilitati (care revin in sarcina beneficiarului CSA Steaua ), astfel incat, la sfarsitul lunii septembrie, ar putea fi demarate procedurile in vederea receptionarii si predarii obiectivului de investitii", se mai arata in comunicat.