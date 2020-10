Ministrul Educatiei anunta ca toate tezele de doctorat elaborate la Academia de Politie vor fi verificate, pentru a se vedea daca sunt plagiate

"Am decis monitorizarea Academiei de Politie, trebuie sa vedem din perspectiva noastra ce se intampla in cadrul acestei institutii. Am solicitat la CNATCDU sa verifice toate tezele de doctorat realizate la academia de Politie, vorbim despre acele peste 800 de teze de doctorat realizate in cadrul Academiei de Politie, sa fie verificate pentru a vedea daca sunt sau nu sunt plagiate", a declarat ministrul Educatiei Nationale, Monica Anisie, miercuri seara, intr-o emisiune la B1 TV.Aceasta a mentionat ca, in prima etapa, vor fi verificate tezele de doctorat ale cadrelor didactice din Academia de Politie, ulterior urmand a fi verificate si celelalte teze.Ea a catalogat decizia de retragere a acreditarii Scolii Doctorale de la Academia de Politie de drept una "istorica" si a declarat, raspunzand unei intrebari, ca nu s-a consultat cu ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , despre aceasta decizie inainte de a o lua, ci doar l-a informat pe acesta despre raportul facut in privinta modului in care a functionat scoala doctorala de a Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza."Nu a fost foarte usor, dar decizia este una care arata ca in educatie trebuie sa existe integritate", a mai afirmat Anisie.Intrebata ce se intampla cu acei detinatori de titluri de doctor care au beneficiat de functii sau sporuri de pe urma acestor titluri, ministrul Educatiei a raspuns ca "trebuie sa se ia toate masurile legale care se impun, odata ce a fost declarata teza ca fiind plagiata, trebuie luata si masura administrativa".Angajatii din sistemul public care detin un titlul de doctor in domeniul in care isi desfasoara activitatea primesc, conform legii, un spor de 950 de lei lunar.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat, luni, ca a retras acreditarea Scolii Doctorale de la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti. Masurile au fost luate "in contextul nenumaratelor sesizari inregistrate la Ministerul Educatiei si Cercetarii pe tema calitatii actului educational existent la nivelul Academiei de Politie", dar si tinand cont de raportul Corpului de Control al Ministerului Afacerilor Interne, a transmis Ministerul Educatiei.