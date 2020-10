Ministrul Educatiei: "Cel mai probabil, de marti vor fi suspendate cursurile fata in fata"

"Maine merg la scoala (...) Cel mai probabil de marti vor fi suspendate cursurile fata in fata, insa activitatile didactice vor continua in sistem online. As vrea sa fac un apel catre toata lumea, si anume sa respectam normele de prevenire si combatere a imbolnavirilor, pentru ca deja rata e din ce in ce mai mare", a spus Anisie, duminica, la postul Digi 24.Ea a mentionat ca in Capitala au fost livrate elevilor 8.057 de tablete. "Ministerul Educatiei a transmis aceste tablete inca din data de 25 septembrie catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, iar la nivelul Inspectoratului acestea nu au fost distribuite catre unitatile de invatamant decat saptamana trecuta. Am deblocat aceasta situatie la nivelul Bucurestiului si la momentul acesta inspectorii scolari mi-au transmis ca au distribuit catre unitatile de invatamant acele tablete din programul 'Scoala de acasa' pe care l-a desfasurat Ministerul Educatiei", a declarat Anisie.Potrivit ministrului Educatiei, aceste 8.057 de tablete au fost puse la dispozitie copiilor care le-au solicitat in lunile martie - aprilie, cand tara a intrat in stare de urgenta."In conformitate cu ordinul comun emis de ministrul Educatiei si ministrul Sanatatii, la o rata a incidentei cumulate peste limita de alerta de 3 la mia de locuitori, Directia de Sanatate Publica va prezenta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta o analiza a situatiei epidemiologice. In functie de existenta transmiterii comunitare in localitate, precum si de numarul de focare existente in unitatile de invatamant sau alte criterii de risc, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta poate decide prin emiterea unei hotarari suspendarea temporara a activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata in unitatile de invatamant, deci pentru 14 zile Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta decide suspendarea cursurilor. In absenta acestei decizii insa, unitatile de invatamant vor functiona in scenariul 2 hibrid, asa cum au functionat si pana acum", a precizat Monica Anisie.Conform ministrului Educatiei, Directia de Sanatate Publica are la dispozitie 24 de ore sa comunice Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta rata incidentei COVID-19.