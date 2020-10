Ministrul Educatiei cere o evidenta clara a diplomelor si a certificatelor universitare

"Concret, institutiile de invatamant superior vor introduce in RMUR seriile si numerele actelor de studii intocmite si eliberate pentru absolventii celor trei cicluri de studii universitare (licenta, master, doctorat), precum si ale altor forme de studii. De asemenea, vor fi introduse si date cu privire la numele conducatorului/conducatorilor de doctorat sub tutela caruia/carora au fost/sunt organizate studiile, pentru fiecare student doctorand", a transmis, marti, Ministerul Educatiei.Conform sursei citate, acest Registru s-a constituit prin Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Conform prevederilor LEN, art. 201, alin (5) "in baza de date electronica aferenta RMUR se inregistreaza si se pastreaza evidenta diplomelor universitare emise in Romania. Universitatile acreditate si Academia Romana inregistreaza seriile si numerele actelor de studii intocmite si eliberate".Registrul matricol unic al universitatilor din Romania a devenit functional in anul 2016, prin includerea in contractul institutional al fiecarei universitati a obligatiei de a raporta datele solicitate de Ministerul Educatiei si Cercetarii referitoare la evidenta studentilor pentru toate nivelurile de studii (licenta master, doctoratsau alte forme de studii)."Pentru a avea un sistem functional si credibil, universitatile trebuie sa introduca toate datele necesare in acest registru, astfel incat, la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii sa existe o evidenta centralizata a diplomelor si a certificatelor universitare. Este si acesta un pas spre o Romanie moderna", a declarat Monica Anisie, citata in comunicatul transmis de minister.In 2018, functionarea RMUR a fost detaliata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.714/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementandu-se faptul ca institutiile de invatamant superior de stat si particulare din Romania, acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, si Academia Romana au responsabilitatea si obligatia sa inregistreze in RMUR "seria si numarul actelor de studii emise pentru absolventii inscrisi la toate ciclurile de studii universitare (licenta, master, doctorat) si la alte forme de studii".