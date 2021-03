Ministrul Educatiei ii cheama la scoala pe elevii din clasele terminale chiar si in localitatile din zonele rosii

Sorin Cimpeanu da exemplul Capitalei, unde s-a depasit rata de infectare de 3 cazuri la o mie de locuitori, care are 1.142 de clase terminale, iar conform calculelor aceasta ar insemna un numar maxim de 15.000 de elevi care ar fi prezenti la ore. "15.000 de elevi raportat la populatia Bucurestiului, luand in considerare si faptul ca nu necesita insotitor, (...) consideram ca mobilitatea nu ar creste intr-o masura semnificativa care sa afecteze cresterea ratei de incidenta a virsului SARS-COV-2", sustine Cimpeanu.CITESTE SI: Sorin Cimpeanu: Pana pe 10 martie, numarul celor vaccinati din randul cadrelor didactice va ajunge la 50% "Avand in vedere evolutia ratei de infectare si intrarea unor orase mari, precum Bucurestiul, in scenariul rosu, chiar daca este vorba de o usoara depasire a pragului de 3 la mie, urgenta s-a acutizat, drept pentru care Ministerul Educatiei, consecvent principiului conform caruia scolile se inchid ultimele si se deschid primele, a inaintat deja o solicitare catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru a analiza in ce masura scenariile pot fi modificate, astfel incat sa se permita prezenta fizica a elevilor din clasele terminale, chiar daca scoala incadrata in localitatea intrata in scenariul rosu, ar putea sa permita accesul acestor elevi cu prezenta fizica", a declarat Cimpeanu, vineri, la B1 Tv.El a spus ca nu a primit un raspuns pe aceasta tema de la Ministerul Sanatatii."De la Ministerul Sanatatii am primit doar un acord cu privire la posibilitatea de prezenta fizica in cadrul simularilor pentru examenele nationale, clasa a VIII-a si a XII-a, incepand cu 22 martie, respectiv cu 29 martie, dar avand in vedere, asa cum am spus, urgenta determinata de nevoia unei hotarari cu privire la modul in care merg la scoala clasele terminale in scenariul rosu, am inaintat aceasta cerere direct catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, spre analiza.Sunt convins ca analiza va fi facuta cu maxima responsabilitate si cu maxima celeritate. Sunt convins ca va fi inteleasa importanta pregatirii elevilor de clase terminale pentru Evaluarea Nationala si pentru Bacalaureat, sistemul de educatie din Romania fiind construit in acest fel incat examenele nationale sunt definitorii pentru viitorul oricarui tanar", a sustinut ministrul Educatiei.El a reamintit ca in scenariul rosu este permis, potrivit reglementarilor in vigoare, accesul cu prezenta fizica al copiilor din gradinita si din invatamantul primar."Este vorba doar de elevii din clase terminale care invata in localitati care au trecut din scenariul galben in scenariul rosu. Spre exemplu, Bucurestiul, care a trecut in scenariul rosu, are 1.142 de clase terminale, de clasa a VIII-a si clasa a XII-a, luand in calcul o prezenta medie de 12-14 elevi pe clasa, pentru ca asta a fost situatia pana acum, cat a fost in scenariul galben, rezulta un numar maxim de 15.000 de elevi.15.000 de elevi raportat la populatia Bucurestiului, luand in considerare si faptul ca nu necesita insotitor, pentru ca cei de clasa a VIII-a si a XII-a, intr-o covarsitoare majoritate, nu necesita insotitor pentru a merge la scoala, consideram ca mobilitatea nu ar creste intr-o masura semnificativa care sa afecteze cresterea ratei de incidenta a virusului SARS-COV-2", a explicat Cimpeanu.Ministrul a mentionat ca putine din testele antigen rapide puse la dispozitia scolilor au fost folosite, intrucat parintii nu isi dau acordul pentru testare."La dispozitia scolilor au fost puse un numar de 1.150.000 de teste antigen rapide. Din pacate, pe baza lipsei de personal medical si pe baza caracterului invaziv al acestor teste care au fost distribuite, am avut o rata foarte scazuta de exprimare a acordului parintilor pentru testare in cazul elevilor minori.Pe cale de consecinta, din cele 1.150.000 de teste, pana la ora actuala au fost folosite mai putin de 5.000 de teste, in pofida recomandarii pe care atat ministrul Sanatatii, cat si ministrul Educatiei, subsemnatul, am facut-o imperativ si sustinut, cu perseverenta, de a-si da acordul cu privire la testare, pentru ca doar prin testare putem sa identiificam situatia exacta a elevilor si putem sa contribuim la micsorarea vitezei de transmitere a virusului in scoli", a conchis Cimpeanu.