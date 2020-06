Ministrul Educatiei: Niciun elev nu a avut temperatura peste 37,3 grade. Mai au de trimis datele trei judete

Ziare.

com

"Nu s-a inregistrat niciun caz in care elevii sa nu fie primiti la examen din cauza depasirii temperaturii de 37,3 grade. Mai au de trimis date trei judete", a afirmat Anisie.Evaluarea Nationala, la care s-au inscris peste 170.000 de absolventi ai clasei a VIII-a, a inceput luni cu proba scrisa de Limba si literatura Romana.Accesul elevilor in sali s-a facut pana la 8.30, dupa termometrizare, Daca temperatura corporala depasea 37,3 grade Celsius elevilor nu le-ar fi fost permis accesul in salile de exament. Pentru elevii care par a avea temperatura se recomanda termometrizarea repetata, la intervale de 2-5 minute.Cei care nu au acces la examen pot participa la sesiunea speciala.