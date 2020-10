Ministrul Energiei: "Romgaz vrea sa preia 50% din perimetrul de gaze Neptun Deep din Marea Neagra

Anterior, el afirmase intr-o emisiune online a EM 360, ca polonezii de la PGNIG au renuntat la intentia de a prelua o parte din zacamantul Neptun Deep.Contactat de AGERPRES, Popescu a precizat ca polonezii nu au oferit vreun motiv pentru decizia lor."Nu ne-au anuntat pe noi, ci au anuntat companiile partenere din proiect, Petrom si Romgaz. Nu au oferit vreun argument", a spus ministrul.Totodata, intrebat care sunt urmatorii pasi in acest proiect, el a precizat: "Am vrea sa luam noi tot pachetul de 50% (al ExxonMobil - n.r.), prin Romgaz. I-am anuntat si pe cei de la Petrom ca vrem noi sa luam tot".In acest moment, OMV Petrom si ExxonMobil sunt parteneri egali in proiectul de explorare a zacamantului de mare adancime Neptun din Marea Neagra, estimat la 42 - 84 de miliarde de metri cubi de gaze. Spre comparatie, Romania produce in prezent circa 10-11 miliarde de metri cubi de gaze pe an.Anul trecut, Exxon si-a anuntat intentia de a se retrage din Romania. La randul lor, reprezentantii OMV Petrom au sustinut in mai multe randuri ca extractia gazelor din perimetrul Neptun Deep va deveni incerta, daca nu va fi modificata Legea offshore.La inceputul lunii octombrie, Niculae Havrilet , secretar de stat in Ministerul Energiei, a afirmat ca institutia pe care o reprezinta a elaborat un draft de modificare a Legii exploatarilor petroliere offshore, convenit cu investitorii din Marea Neagra, pe care il va lansa in dezbatere publica inainte de alegeri, dar care va fi aprobat de urmatorul Parlament.