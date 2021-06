Virgil Popescu ii catalogheaza speculanti pe furnizorii de energie care au crescut preturile

Ministrul Energiei, Virgil Popescu , a afirmat, miercuri seara, la Digi 24, ca pretul energiei este la fel cu cel de anul trecut, cresterile fiind date de un comportamet speculativ."Daca un furnizor si-ar fi achizitionat anul trecut pentru portofoliul de clienti casnici care il avea energia pentru anul 2021, stiind, inca de la 1 ianuarie 2020, ca la 1 ianuarie 2021 piata se va liberaliza...Noi ne-am trezit uitandu-ne in piata si discutand cu furnizorii ca foarte putina energie a fost vanduta catre furnizori pe contracte pe un an de zile. Furnizorii foarte putini au cumparat, altii deloc, iar energia a fost vanduta catre traderi", a precizat Popescu."Daca tu, funizor, nu ai avut grija sa-si iei energia in 2020 pentru 2021 (...) si vii si spui anul acesta ca nu ai curent si cumperi de pe piata zilei urmatoare, cand anul acesta, fiind o cerere mare, pretul este mai mare, inseamna ca nu ai avut un comportament normal, ai avut un comportament speculativ", a adaugat ministrul.Acesta a sustinut ca si pe piata reglementata tot furnizorii au avut de castigat."Furnizorii nu s-au obisnuit cu piata libera, nu s-au obisnuit ca piata libera are reguli si au un comportamnt speculativ. Sunt lucruri care trebuie reglmentate mai bine de catre ANRE, piata libera, dar toti sa respecte niste reguli", a mai declarat ministrul.Acesta afirma ca nu toti furnizorii au avut acest tip de comportament, dar multi dintre ei"Sunt anumiti furnizori care cauta sa-si vanda businnes-ul pentru ca au vadut in piata ceea ce nu au avut (...) Daca ar fi cumparat energie din timp, ea ar fi fost ieftina, poate ca nici piata zilei urmatoare nu era la acest nivel, nu era nevoie de atata energie", a mai declarat Popescu, precizand ca "ANRE ar trebui sa intervina".