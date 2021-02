Ministrul Energiei: "In prima jumatate a saptamanii viitoare minerii de la Lupeni isi vor primi salariile restante"

Peste 60 de mineri de la Lupeni sunt blocati sambata in subteran, pentru a cincea zi consecutiv, in semn de protest fata de conditiile de munca si de salarizare, iar la suprafata, colegi ai celor blocati in mina s-au adunat in semn de solidaritate cu acestia."La inceputul saptamanii viitoare vor primi banii, am anuntat acest lucru. Prefectul a spus ca pana in data de 26 s-a inteles cu sindicatele. Noi a venit cu mai mult in Guvern, am accelerat procedura, am publicat Ordonanta de Urgenta in Monitor vineri seara.In paralel, Ministerul Muncii a redactat deja normele de aplicare, modificarea normelor vechi in asa fel incat sa cuprinda si modificarile din ordonanta si daca este avizata luni, luni vom face si sedinta de Guvern - mai trebuie avizata de doua ministere, Ministerul Justitiei si Ministerul de Externe, fiind vorba despre o directiva europeana - vom face luni sedinta de Guvern, daca nu marti, va fi publicata in aceeasi zi.In paralel, cei de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Hunedoara asteapta de la conducerea Complexului Energetic Hunedoara - si am inteles ca deja se lucreaza si transmit informatii - asteapta statele de salarii, justificarea salariilor pentru a putea face platile. Deci in prima jumatate a saptamanii viitoare vor primi banii", a declarat Virgil Popescu sambata dupa amiaza, intr-o interventie telefonica la Digi 24.CITESTE SI: Ministrul Economiei, despre sectorul HoReCa: "In momentul in care sanatatea romanilor nu este pusa in pericol, deschidem tot" Ministrul a precizat ca la mina Lupeni se inregistreaza o intarziere aferenta lunii ianuarie, in conditiile in care minerii primesc salariile in data de 15 lichidare si in 30 avansul pentru luna urmatoare.CITESTE SI: VIDEO Senatoarea Sosoaca, discurs violent in fata minerilor din Lupeni: "Daca nemernicul de Arafat va interzice Pastele, trebuie sa rezistati!" Prim ministrul Florin Citu , a declarat vineri ca Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care sa se poata face plata salariilor minerilor din Valea Jiului pe o perioada de trei luni. Intre timp, Termocentrala de la Mintia a fost oprita din lipsa de carbune, iar din cauza ca scolile nu mai sunt incalzite, elevii din Deva vor trece la scoala online. Premierul a anuntat ca asteapta de la Ministerul Energiei un plan pe termen lung."In sedinta de Guvern de ieri a fost aprobata o Ordonanta de urgenta care, prin fondul de garantare a creantelor salariale, ca sa se clarifice, si asta inseamna plata salariilor pe urmatoarele trei luni de zile. Astazi cred ca este deja publicata aceasta ordonanta. Ministerul Muncii ne-a spus ca va avea Hotararea de Guvern, pentru aplicarea ordonantei imediat, deci asta insemna ca in momentul in care este publicata hotararea de guvern o sa vina in sedinta de guvern. Daca este gata luni dimineata, luni vom avea o sedinta online tocmai pentru a aproba aceasta hotarare de guvern", a declarat Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern de vineri.