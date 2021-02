Ministrul Energiei: De la mineri mi-au venit informatii ca exista persoane care sunt angajate cumva fictiv, care nu lucreaza in mina

Doua mine sunt in procedura de inchidere

Ministrul Virgil Popescu a declarat, raspunzand unei intrebari, ca nu a avut informatii ca evenimentele din Valea Jiului ar fi putut duce la repetarea scenelor de la Mineriade.El a spus ca politicienii care au mers in Valea Jiului nu s-au dus sa rezolve problema, iar spiritele s-au incins."Maine (marti, 23 februarie - n.r.) am o intalnire cu cei de la Mintia, cu presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, cu prefectul, cu sindicatele de la Mintia, pentru a discuta o posibila preluare a Termocentralei de la Mintia, in asa fel incat sa reusim sa punem din aceasta societate plina de datorii, Complexul Energetic Hunedoara, care practic a fost falimentata cu buna stiinta de cei de la PSD , sa reusim sa facem doua societati care sa fie viabile, una a administratiei locale si una in continuare a Ministerului Energiei", a explicat el, la Digi 24.Virgil Popescu a spus ca procedura este realizabila, dar "birocratia juridica din timpul procedurii de insolventa a facut sa dureze procesul atat de mult".El a adaugat ca din extractia de carbune nu se pot acoperi toate cheltuielile, aratand ca doua mine sunt in procedura de inchidere, iar doua sunt mine viabile."Cele doua mine in procedura de inchidere dorim sa le inchidem in siguranta si, dupa parerea mea, s-a negociat prost aceasta inchidere si a trebuit prelungita pentru a putea pune in siguranta. Exista un risc de autoaprindere a carbunelui din interiorul acestor mine si trebuie sa preintampinam acest lucru", a sustinut Popescu.Ministrul Energiei a afirmat ca trebuie facuta o analiza serioasa si nu poate spune in acest moment cati dintre actualii angajati vor continua sa isi gasesca un loc de munca in cele doua societati."Si in urma acestui protest (...), chiar din randul minerilor mi-au venit tot felul de informatii ca exista persoane care sunt angajate si care practic nu lucreaza in mina si care sunt angajate cumva fictiv. Aceste lucruri trebuie analizate, trebuie rezolvate si trebuie curatata compania de asemenea practici, pentru a putea pune pe o baza solida", a afirmat Virgil Popescu.