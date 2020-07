Ministrul Finantelor: Autostrada Pitesti-Sibiu va fi finalizata in timpul guvernarii PNL

Ministrul Finantelor a mentionat ca singurele masuri din planul de relansare economica prezentat recent de Guvern, care se vor derula pe perioade de intre 5 si 10 ani, vizeaza investitiile in infrastructura mare."Suntem intr-o perioada de criza economica globala. Incercam sa sustinem toata economia cu aceste masuri (din planul de relansare economica, n.r.). Acestea nu sunt masuri care sunt permanente, care vor ramane acolo in bugetele anilor viitori, sunt doar masuri care sustin economia pe termen scurt. Toate aceste masuri, si somajul tehnic, si acea masura cu 41,5% (subventionarea salariilor angajatilor care revin la munca dupa somajul tehnic, n.r.). Toate masurile sunt pentru anul acesta. Singurele masuri care se transfera in bugetele anilor viitori sunt cele legate de investitii - infrastructura mare. Acest program garanteaza ca vom trece Carpatii cu autostrada. Acest Guvern PNL va trece Carpatii cu autostrada, veti vedea, va garantez ca vom trece Carpatii cu autostrada in guvernarea PNL", a afirmat Florin Citu, la Digi 24.Ministrul Finantelor a apreciat ca autostrada Pitesti-Sibiu va fi finalizata in timpul guvernarii PNL chiar si daca el va fi schimbat din functie."Sunt acte normative pe care le-am aprobat acum care se intind pe urmatorii ani. Acel plan de relansare economica este pe 5 ani si sunt masuri care merg chiar si pe 10 ani, noi ramanand la guvernare si in perioada urmatoare, altfel nu faceam acest program pe 5-10 ani. Bineinteles ca aceste decizii (schimbarea ministrului Finantelor, n.r.) sunt politice, pentru tot portofoliul, nu doar pentru ministrul Finantelor Publice. Nu exista acest risc pentru ca de aceea avem aprobat acest program de relansare economica. Este un program de relansare care reprezinta un ghid, noi, PNL, l-am aprobat si mergem cu el in continuare. Asezam toate actele normative, punem finantarea si nu cred ca va veni un ministru care sa spuna ca nu vrea sa faca autostrada Sibiu-Pitesti. Nu cred ca exista asa ceva astazi in Romania", a adaugat Florin Citu.