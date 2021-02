Ministrul Justitiei: Sa lovim grupurile infractionale acolo unde le doare mai tare, la bani

"Trebuie sa lucram la blocarea fluxurilor de bani si apoi la recuperarea prejudiciilor si produsului din infractiuni , deoarece grupurile infractionale trebuie lovite acolo unde le doare cel mai tare, adica la bani", a declarat ministrul Justitiei, Stelian Ion, la bilantul activitatii pe 2020 a DIICOT, conform unui comunicat de presa transmis de Ministerul Justitiei.Potrivit sursei citate, o foarte buna masura o reprezinta constituirea structurii de combatere a traficului de persoane, un flagel care s-a extins in ultimii ani si care trebuie combatut cu toate mijloacele disponibile.Ministrul Justitiei a afirmat ca abordarea cauzelor de trafic de persoane, dar si de trafic de droguri si criminalitate informatica trebuie sa aiba in vedere si componenta de spalare a banilor, fiind o continuare fireasca a activitatii unor grupari criminale care obtin venituri din aceste infractiuni.CITESTE SI: Stelian Ion: "Proiectul desfiintarii Sectiei Speciale va merge in Guvern, sper ca se va adopta. Va merge in Parlament si acolo se va da un vot" El a recomandat ca spalarea banilor sa fie prevazuta ca prioritate operationala, intrucat infractorii romani si gruparile din care fac parte, care actioneaza in spatiul european si nu numai, trimit bani in tara pentru a fi "spalati". Toti acesti bani si bunurile care sunt achizitionate trebuie sa faca obiectul unor masuri de indisponibilizare si, ulterior, de confiscare.Ministrul Justitiei le-a multumit procurorilor DIICOT pentru eforturile depuse in anul care s-a incheiat si i-a felicitat pentru rezultatele obtinute, in conditiile in care activitatea DIICOT si a unitatilor de parchet, in general, a fost ingreunata si de pandemia de coronavirus . Totodata, le-a reamintit ca vor gasi intotdeauna in Ministerul Justitiei, cat timp se va afla la conducerea institutiei, un sprijin onest in incercarea de a construi un mediu mai sigur pentru societatea romaneasca.