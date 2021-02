Ministrul Justitiei: "SIIJ, croita gresit de la inceput". Replica fostului presedinte al CSM

Stelian Ion, contrazis de judecatoarea Evelina Oprina

Ce spune fostul presedinte al CSM

Inainte de dezbaterile pe fond, o parte dintre membrii CSM au ridicat problema daca trebuie dat sau nu un aviz pe proiectul de desfiintare a SIIJ trimis de ministrul Justitiei, Stelian Ion.Astfel, judecatorii Gabriela Baltag, Simona Marcu, Evelina Oprina si reprezentantul societatii civile, Victor Alistar , au sustinut ca nu mai este nevoie ca CSM sa dea aviz, deoarece proiectul prezentat de Stelian Ion este identic, cu unele modificari, cu proiectul de desfiintare a Sectiei speciale al fostului ministru Catalin Predoiu , in cazul caruia CSM a dat un aviz negativ in mai 2020.Ministrul Stelian Ion a recunoscut ca proiectul sau este identic cu cel al predecesorului sau, Catalin Predoiu, din care au fost insa eliminate doua articole (care se refereau la superimunitati pentru magistrati , n.r.)."Am operat o foarte mica modificare, in sensul eliminarii unor alineate din propunerea initiala, dar proiectul este acelasi. Consider ca trebuie dat un aviz pe aceasta forma de proiect de lege", a spus ministrul Justitiei.CITESTE SI: LIVETEXT Raportul de activitate al Sectiei Speciale, pe ordinea de zi a plenului CSM. "Rezultatele SIIJ sunt rusinoase". Sefa Inaltei Curti cere prezenta la dezbateri a procurorilor Sectiei Stelian Ion a fost contrat de judecatoarea Evelina Oprina, care a catalogat trimiterea acestui proiect la CSM ca fiind o "conduita abuziva"."Proiectul de lege pe care CSM l-a avizat negativ in mai 2020 are un continut aproape identic cu cel pe care il avem azi in fata. Din punctul meu de vedere, suntem in fata unei propuneri identice ca text. Continutul normativ este identic cu cel pe care CSM s-a pronuntat de doua ori in trecut. As face apel la principiul cooperarii loiale institutionale si cred ca, in acest caz, initiatorul ar trebui sa se abtina sa genereze noi si noi proiecte de acte normative identice, pana cand poate cedeaza Consiliul si isi schimba opinia. Este mai mult decat o conduita abuziva", a declarat Evelina Oprina.Dupa ample discutii, s-a decis ca pe buletinele de vot sa fie inscrise trei optiuni: aviz negativ, aviz pozitiv cu sau fara observatii, respingerea acordarii unui aviz.Ulterior, membrii CSM si reprezentantii asociatiilor profesionale ale magistratilor au trecut la dezbateri pe fond.Cea mai dura pozitie la adresa Sectiei speciale a avut-o procurorul Claudiu Sandu de la Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor"."In ceea ce priveste scopul infiintarii acestei structuri, din punctul nostru de vedere, ca asociatie profesionala, a avut la baza o uriasa manipulare publica, plecata de la acele acorduri pe care le-am avut cu SRI, care erau foarte bune in acel moment, urmata de o serie de emisiuni publice cu privire la abuzurile procurorilor si care s-a terminat in mod neplacut pentru noi cu aceasta infiintare a Sectiei speciale doar pentru magistrati.In ciuda ambalarii foarte frumoase a acestei initiative, in spatele ei ramane un principiu stalinist. Scopul infiintarii unei asemenea structuri a fost acela de a teroriza o anumita categorie de magistrati, in principiu magistratii responsabili care au inteles sa-si respecte profesia si sa isi faca treaba. O asemenea structura este complet neeficienta. Adevarul este ca o asemenea structura paralela de parchet este complet ineficienta.O asemenea structura trebuie sa dispara. Unul dintre efectele infiintarii acestei structuri de parchet a fost acela ca nu a mai existat niciun dosar de coruptie in justitie. Or, trebuie sa fim realisti ca un asemenea parcurs este imposibil. Dupa infiintarea SIIJ, a disparut coruptia din magistratura, ceea ce este, evident, imposibil", a spus procurorul Claudiu Sandu.Ministrul Justitiei a afirmat, in cadrul dezbaterilor pe fond, ca Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie a fost "croita gresit de la bun inceput"."La momentul infiintarii nu au fost date explicatii de niciun fel. Nu s-a spus: trebuie venit cu o sectie noua ca o garantie si in ce consta acea garantie. Or, va spun sincer, eu nu vad ca aceasta sectie (...) ar reprezenta ea insasi o garantie pentru independenta justitiei. Este croita gresit de la bun inceput intr-un context de conflict , aproape conflict social, au fost in urma acestor propuneri legislative framantari sociale majore despre care nu ne putem face ca uitam. (...) Justitia este in principal despre si pentru oameni", a afirmat Stelian Ion.El a adaugat ca in avizul Comisiei de la Venetia din 2018 nu se face referire la superimunitatile pentru magistrati, considerand "nepotrivita" crearea unei imunitati pentru o alta categorie, in contextul in care se discuta despre inlaturarea imunitatii pentru parlamentari."Vreau sa ne uitam impreuna la acest aviz - numarul 924 din 2018 al Comisiei de la Venetia - si intr-adevar sunt de acord ca trebuie sa il citim integral, nu pe bucati. Acele garantii la punctul 84 (...) nu se refera la superimunitati.Imunitati exista - articolul 42 din legea 304/2004, acele asa-zise imunitati referitoare la perchezitie, la masurile preventive. Nicaieri Comisia de la Venetia nu a sugerat ca ar trebui sa existe superimunitati si daca societatea romaneasca discuta de necesitatea inlaturarii imunitatii pentru parlamentari, sa fie pastrate doar imunitatile pentru opiniile si voturile exprimate, sa cream pentru o alta categorie imunitati, consider ca este total nepotrivit. Insa, garantiile la care se referea Comisia de la Venetia mai degraba se circumscriu unei alte idei, aceea de implicare a CSM in numirea procurorilor", a declarat ministrul.Fostul presedinte al CSM Lia Savonea a catalogat drept "inacceptabil" proiectul privind desfiintarea SIIJ."Va spun ca ati venit in fata CSM cu un proiect de lege inacceptabil. Este inacceptabil, pentru ca justitia are nevoie de solutii care sa intareasca independenta judecatorilor si nu sa o slabeasca, asa cum urmareste acest proiect. Daca ministrul Justitiei din Romania se face ca nu stie cum a fost cu anchetarea judecatorilor in mod special, desi si procurorii au au facut obiectul unor astfel de anchete, pe care pe alocuri pot sa le numesc abuzive.Deci, daca ministrul Justitiei din Romania se face ca nu a auzit, n-a vazut, n-a citit despre astfel de anchete, atunci voi propune Sectiei pentru judecatori sa-i facem un inventar al acestor nereguli cu care poate ministrul Justitiei ar fi trebuit sa inceapa si nu in modul acesta pompieristic", a spus Savonea.Aceasta a adaugat ca, in opinia sa, ministrul Justitiei ar trebui sa observe care sunt problemele sistemului judiciar."Ati venit la minister si in prima zi de mandat ati aruncat cu un proiect de lege pentru desfiintarea SIIJ. Gestionarea problemelor din justitie se face cu mare cumpanire. Eu cred ca ar fi fost de datoria ministrului Justitiei sa vada care sunt problemele din justitie, sa inteleaga, sa vada daca judecatorii au resurse suficiente, au sedii, daca justitiabilii sunt sau nu multumiti de actul de justitie si daca nu sunt multumiti, de ce nu sunt nemultumiti. Oare din cauza SIIJ sunt nemultumiti?Sau pentru ca procesele dureaza prea mult. Pentru ca judecatorii sunt supraincarcati si in toata aceasta ecuatie Ministerul Justitiei are intreaga responsabilitate. Nu mai delegati responsabilitatea spre CSM, pentru ca nu avem nicio compententa. Cred ca cu aceste chestiuni ar fi trebuit sa incepeti si cu dialogul. Nu sfidati Consiliul", a declarat Savonea.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, joi, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM.Potrivit surselor citate, decizia a fost luata cu 11 voturi "negative", 7 voturi "pozitive" si un vot "pozitiv cu observatii". Avizul CSM este unul consultativ.