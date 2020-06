Ministrul Mediului, despre autostrada Unirii: "Am recuperat nu mai putin de trei ani"

Ziare.

Costel Alexe, care este si liderul PNL Iasi, a spus ca prin aceasta OUG se acorda o derogare de la prevederile legislatiei nationale privind regimul de protectie al ariilor naturale protejate."In aceasta saptamana la Bucuresti guvernul a facut un pas foarte mare pentru autostrada Targu Mures - Iasi - Ungheni. Prin ordonanta de modificare a OUG 291/2018 de completare a legii privind aprobarea obiectivului de investitii a autostrazii Iasi - Targu Mures, cunoscuta ca Autostrada Unirii, am inaintat enorm. Practic, prin adoptarea aceste ordonante in sedinta de joi am recuperat nu mai putin de trei ani de zile", a afirmat ministrul Costel Alexe in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi.Acesta a subliniat ca prin modificarile aduse de ordonanta de urgenta proiectul construirii podului de peste Prut, la Ungheni, reprezinta "o componenta importanta a Autostrazii Unirii"."Se asigura un nou punct de trecere peste frontiera cu Republica Moldova. Deci, in judetul Iasi pe langa podul de la Sculeni vom mai avea inca un pod care ne va ajuta in relatia cu fratii nostri de peste Prut", a spus ministrul Mediului Apelor si Padurilor.Conform acestuia, in urma negocierilor purtate cu oficialii din Republica Moldova a fost stabilita si o varianta de amplasament al acestui pod."Terenul prin care se doreste construirea acestui pod si a trecerii frontierei este amplasat integral in rezervatia naturala raul Prut, peste care se suprapun doua arii naturale protejate, de interes comunitar. Prin aceasta ordonanta de urgenta din aceasta saptamana se acorda o derogare de la prevederile organizatiei nationale privind regimul de protectie al ariilor nationale protejate. In articolele 23 si 27 din aceasta OUG 2007, privind regimul ariilor naturale protejate, este strict interzisa realizarea unui astfel de obiectiv in interiorul acestei rezervatii. Prin adoptarea acestei ordonante de urgenta acordam aceasta derogare care vizeaza o suprafata de 72.519 metri patrati, adica peste 7 hectare. Aceasta derogare va ajuta enorm de mult acest obiectiv de investitii absolut vital nu doar pentru Iasi, ci si pentru intreaga Moldova. Vom reusi sa facem legatura dintre Republica Moldova cu vestul Romaniei si cu vestul Europei", a declarat ministrul Alexe.El a precizat totodata ca desi a fost data aceasta derogare, nu se acorda permisiunea de a se construi "oricum, oriunde" in aceasta rezervatie naturala."Se acorda permisiunea realizarii unei evaluari adecvate in urma careia se va stabili in ce conditii se poate construi acest obiectiv de investitii. Trebuie sa mentionam foarte clar ca evaluarea va avea ca punct de plecare setul de masuri minime si obiectivele specifice de conservare stabilite pentru cele doua arii naturale protejate de interes comunitar. Chiar si cu aceasta derogare, care nu inteleg de ce a fost atat de mult tergiversata, conditiile si reglementarile de mediu in vigoare vor fi respectate in cadrul rezervatiei", a subliniat ministrul Mediului.Modificarile mai includ si faptul ca este permisa dezvoltarea Autostrazii Unirii prin zona tronsonului Ditrau - Targu Neamt, km 75 - 95."In mod similar cu podul de peste Prut, pentru tronsonul de autostrada Ditrau - Targu Neamt, km 75-95, care ar putea intersecta marginal rezervatia de zimbri peste care se suprapune atat Parcul National Natural Vanatori Neamt, cat si doua arii naturale de interes comunitar, se acorda aceeasi derogare in vederea parcurgerii procedurii de evaluare adecvata in urma careia se vor stabili conditiile in care poate fi realizat acest tronson. Evaluarea va tine cont de toate obiectivele specifice de conservare, de parametrizare a acestora pe fiecare tip de specie si habitat existent in conformitate cu cerintele directivelor europene. Evident, directiva habitate, si directiva pasari", a mai spus ministrul Alexe.