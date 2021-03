Ministrul Muncii, Raluca Turcan, despre problemele elevilor: "Scoala online si lipsa socializarii au afectat foarte mult copiii"

"E o problema reala si am avut cateva discutii cu colegi din Cabinet sa vedem cum am putea sa le venim in ajutor, dar nu am o solutie in momentul de fata pe care sa v-o prezint. E clar, scoala online si lipsa socializarii au afectat foarte mult copiii. Nu am acum o solutie, dar ma preocupa subiectul", a afirmat Turcan, intr-o conferinta de presa.CITESTE SI: Turcan anunta ca peste 70 de angajati din ITM-uri vor fi detasati pentru evaluarea dosarelor de pensii din toata tara Raluca Turcan s-a aflat, vineri, in vizita de lucru in judetul Botosani, la institutiile subordonate ministerului pe care il conduce. Ea a fost insotita de directorii Casei Nationale de Pensii, Inspectiei Muncii, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala.