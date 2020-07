Ministrul Muncii va propune subventionarea somajului tehnic pentru angajatii sanatosi ai companiilor inchise de focare de coronavirus

Ministrul Muncii s-a referit, intr-o postare pe Facebook , la cazul unei firme din confectii din Braila, pe care autoritatile locale au inchis-o temporar, dupa ce majoritatea angajatilor au fost fie depistati pozitiv cu noul coronavirus, fie erau contacti directi."Angajatii bolnavi urmeaza sa fie tratati (...), cei sanatosi, insa, vor merge acasa, pana la reluarea activitatii in conditii optime.Am inteles ca in asemenea situatii punctuale, cand autoritatile judetene decid masuri de restrictie, exista impact major asupra angajatilor si a angajatorilor. Si am propus o solutie. Reglementarea care sa asigure acordarea de somaj tehnic pentru angajatii sanatosi dar trimisi acasa, in conditiile inchiderii unei companii, va fi pe masa guvernului la urmatoarea sedinta", a scris Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a subliniat ca asteapta din partea angajatorilor responsabilitate fata de lucratorii pe care ii primesc la munca."Este nevoie de responsabilitate individuala si, mai ales, de management. Managerii cluburilor, fabricilor de confectii, etc. au responsabilitatea tuturor celor preluati in incinta. Sustin revenirea in activitate NUMAI cu asigurarea tuturor masurilor de protectie. Angajatii trebuie sa fie sanatosi pentru a avea randament. Nu vreau sa inchidem economia. Sunt cea care a vazut presiunea sociala pe durata acordarii sprijinului guvernamental. Dar responsabilitate pot sa vreau", a transmis Violeta Alexandru.Aceasta a solicitat angajatorilor sa adopte masuri suplimentare de verificare, atunci cand constata cresterea numarului de persoane depistate pozitiv, iar Inspectoratelor Teritoriale de Munca sa verifice aplicarea masurilor."Cand angajatorul a vazut cum creste numarul cazurilor de persoane infectate, nu s-a gandit, de exemplu, sa verifice temperatura la intrarea in unitate ca masura suplimentara de verificare? Cand am vizitat Botosaniul, la companii din acelasi domeniu, nu doar ca am atras atentia ca angajatii, prin pozitionarea masinilor & echipamentelor de lucru, sunt prea apropiati, ci am si cerut direct sefului ITM sa verifice ca se iau toate masurile de preventie, inclusiv verificarea temperaturii. Cand ai sute de angajati, cu atat mai mult, iei masuri suplimentare. De ce ITM si alte institutii cu atributii de control se rezuma doar la sedinte la Prefectura? Rolul lor este sa iasa pe teren. In cazul companiei din Braila, am cerut explicatii pentru a vedea unde au facut verificari reprezentantii ITM Braila, in aceasta perioada", a precizat Violeta Alexandru.