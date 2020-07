Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, le da termen de o luna inspectorilor sefi pentru a remedia problemele de eficenta

"Nu vad Inspectia Muncii pe teren. Le-am spus-o direct inspectorilor sefi de la toate Inspectoratele Teritoriale de Munca in videoconferinta organizata astazi. Nu este normal sa nu se ridice nicio problema atunci cand vorbim fata in fata si sa aflu separat de o serie de disfunctionalitati. Nu ma deranjeaza daca apar (cine nu munceste, nu greseste!) dar vreau sa vad ca se munceste si se asuma. Inainte sa primesc solicitari de sporuri de la sindicat ! Din toate semnalele pe care le am, nu vad o activitate la ITM-uri care sa raspunda prompt si eficient sesizarilor oamenilor. De fapt, cum cer statistici, se vede cate o miscare; cum las sa treaca cateva zile fiind prinsa cu alte urgente , cum nu se mai intampla mare lucru. Dupa principiul, lasa ca uita. Nu uit! Sunt atenta la tot", a scris, marti, pe Facebook , Violeta Alexandru.Aceasta afirma ca Inspectia Muncii "merita sa aiba credibilitatea si increderea oamenilor, dar pentru acest lucru trebuie sa se munceasca, peste tot, plecand de la ascultarea semnalelor din piata muncii"."Nu am cerut norma de amenzi, nu sunt dusmanul companiilor care isi vad de treaba, dar cand ai sesizari, mai ales in judetele mari si rezultat zero - am dreptul sa atentionez ca ceva nu este in regula. O luna, acesta este ultimul termen pentru a schimba lucrurile! Adica sa vad o alta abordare, pro-activa, atenta la sesizarile oamenilor. Cred ca o asemenea atitudine arata inclusiv respect pentru antreprenorii corecti pentru ca nu vor sa fie amestecati, pe buna dreptate, cu cei care ocolesc legea. Aici, pentru restabilirea corectitudinii in piata muncii trebuie sa contribuie o Inspectie a Muncii performanta, exigenta, dreapta", a mai scris Alexandru.Dr asemenea, ministrul Muncii anunta ca "se va comunica mai mult, cu regularitate"."Sambata vor fi date public primele informatii", a afirmat Violeta Alexandru.