Ministrul Nelu Tataru, impresionat de Spitalul Judetean Suceava, dupa o vizita inopinata: "Am gasit o alta imagine, cea pe care o cunosteam dinainte de pandemie"

Ministrul Tataru a declarat ca motivul vizitei il constituie o evaluare uzuala, efectuata periodic in toate judetele, cu atat mai mult in zonele in care au fost probleme. "Suceava este un judet cu numar mare de cazuri, astazi depasit de Bucuresti, dar ce am gasit astazi este o alta imagine, cea pe care o cunosteam dinainte de pandemie la spitalul din Suceava", a afirmat Nelu Tataru.Dupa 5 luni de la debutul pandemiei, sambata, 18 iulie, Suceava a fost intrecuta de Bucuresti in ceea ce priveste cazurile de infectare cu coronavirus . In Bucuresti s-au inregistrat 4.260 de cazuri, iar in Suceava 4.251 de cazuri.Ministrul Sanatatii a vrut sa vada in primul rand UPU, iar ceea ce a gasit, l-a impresionat in mod placut. "E de apreciat faptul ca la acest moment am gasit aceeasi rigurozitate ca in momentul in care s-a luat decizia de a schimba managementul, adica personal cu echipament tipic pentru UPU in suspiciunea de Covid, pe care nu pot sa spun ca-l mai gasesc in multe locuri in momentul asta. La fel, evaluarea si timpul de asteptare scurt al pacientilor care se prezinta la UPU e de apreciat", adauga Tataru.Acesta a mai spus ca, la acest moment, in judetele Botosani, Suceava si Neamt se inregistreaza un numar crescut de teste, dar nu si de pacienti pozitivi si tocmai de aceea a vrut sa vada la fata locului cum stau lucrurile. Ministrul a dat un exemplu de la Botosani, unde au fost 7 confirmari de infectie cu Covid-19, dintre care trei la persoane care isi facusera teste ca sa plece in concediu. "Voi continua astfel de vizite (n.r. neanuntate) si voi merge in toata tara", a precizat ministrul, potrivit monitorulsv.ro