Ministrul Sanatatii declara ca a cerut de la UE un numar de 10 milioane de vaccinuri anti-COVID: "Sa vedem cate vom primi"

Ministrul a mai explicat ca in aceasta saptamana a fost mai mult in teren, in vizite la Cluj, Timisoara si Brasov pentru a putea evalua capacitatea de extindere a unor sectii de ATI si pentru a identifica si spitalele de linia a 4-a, care pot prelua la un moment dat. "Suntem pregatiti sa gestionam aceasta situatie".Intrebat de jurnalisti despre situatia vaccinurilor, Ministrul Sanatati a declarat ca a facut o solicitare de 10 milioane de vaccinuri pentru Romania.."In plus, a explicat care sunt principalele zone de riscsi de unde provin acestea."Cea mai mare rata de infectare este in zonele Arges, Prahova, Dambovita, Galati, Brasov si Bucuresti. Zonele de risc sunt anumite zone turistice si zonele aglomerate. Zonele Arges, Prahova, Dambovita sunt zone de risc din cauza transporturilor navetistilor, iar pe locul al doilea sau al treilea se claseaza turismul. In celelalte zone, pe primul loc vin infectarile din turism".