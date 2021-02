Ministrul Sanatatii, despre certificatele de vaccinare: "E o intrebare la care raspunsul va fi unul european"

Ce a spus Iohannis

"Cred ca vaccinurile ajuta si cred ca asta este motivul principal pentru care le promovam. Daca asta se va concretiza intr-un pasaport de vaccinare sau intr-o alta forma care sa sublinieze ceea ce am spus, ca vaccinurile ajuta, asta e o intrebare la care raspunsul va fi unul european", a afirmat Vlad Voiculescu.CITESTE SI: Ministrul roman de Externe, despre certificatele de vaccinare: "Pana cand nu va exista o pozitie la nivel european omologata va trebui sa asteptam" Intrebat daca el crede ca romanii vor fi mai dispusi sa se vaccineze daca vor avea facilitati precum a nu mai sta in carantina, Voiculescu a spus ca decizia de vaccinare a fost luata deja, de cei mai multi romani."Eu stiu foarte multe persoane care fie s-au vaccinat deja, fie asteapta sa fie vaccinate. Stiu foarte putine persoane care sa isi puna problema ma vaccinez sau nu ma vaccinez daca mi se da ceva sau daca am un avantaj sau altul. Cred ca este... orice avantaj care ar putea sa survina de pe urma faptului ca esti vaccinat este secundar celui principal, si anume acela ca ramai sanatos si ii protejezi si pe ceilalti", a adaugar ministrul Sanatatii.Intrebat daca din discutiile la nivel european balanta inclina spre un pasaport de vaccinare, cu facilitatii, el a spus: "Din informatiile pe care le am, lucrurile ar putea sa mearga in acea directie".Voiculescu a afirmat ca nu a discutat despre acest subiect cu presedintele Klaus Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, necesitatea unei abordari unitare in legatura cu certificatele de vaccinare si ca acestea ar trebui utilizate pentru scopuri medicale."Cu privire la coordonarea la nivelul UE in gestionarea pandemiei de COVID-19 si consolidarea rezilientei Uniunii in domeniul sanatatii, sefii de stat si de guvern au abordat atat aspecte legate de vaccinare, cat si elemente privind masurile la frontierele interne si externe ale Uniunii Europene.In declaratia adoptata in cadrul reuniunii, liderii au subliniat importanta derularii, in bune conditii, a campaniilor de vaccinare de la nivel national, precum si a mentinerii integritatii Pietei Interne a Uniunii. O atentie deosebita a fost acordata aspectelor legate de consolidarea capacitatii de identificare a noilor variante ale virusului si adaptarea, in consecinta, a vaccinurilor.De asemenea, sefii de stat si de guvern au avut un schimb de opinii pornind de la situatia actuala si de la lectiile invatate din pandemie pentru consolidarea rezilientei UE in domeniu, in baza propunerilor recente ale Comisiei Europene privind Uniunea Sanatatii si strategia farmaceutica", a transmis Administratia Prezidentiala.Sursa citata a precizat ca, in interventia pe care a avut-o, presedintele Romaniei a facut referire la concluziile care se desprind ca urmare a procesului de gestionare a pandemiei de COVID-19 de la debutul acesteia, in urma cu un an si pana in prezent."In acest context, Presedintele Klaus Iohannis a apreciat eforturile Comisiei Europene pentru gestionarea pandemiei, in ceea ce priveste achizitionarea si distributia vaccinurilor, de a asigura functionarea Pietei Interne a Uniunii, de a prezenta initiative menite sa consolideze rezilienta UE in domeniu, precum cea recenta privind Incubatorul HERA - anticipand impreuna amenintarea variantelor de COVID-19. Legat de procesul de vaccinare, Presedintele Romaniei a subliniat ca, in ciuda unor intarzieri in livrarea vaccinurilor si a unor ritmuri diferite in statele membre, evolutiile sunt pozitive la nivel european, vaccinarea desfasurandu-se conform planificarii", a mai transmis Administratia Prezidentiala.Seful statului a semnalat faptul ca, la nivelul UE, nu s-a reusit implementarea unei abordari comune in ceea ce priveste unele masuri luate in pandemie, precum restrictiile impuse, care difera semnificativ de la un stat membru la altul, in ceea ce priveste controlul frontierelor sau asigurarea liberei circulatii a marfurilor si persoanelor."Referitor la certificatele de vaccinare, Presedintele Romaniei s-a pronuntat pentru o abordare coordonata si unitara la nivel european, sustinand ca certificatul de vaccinare ar trebui utilizat pentru scopuri medicale, iar procesul de identificare a elementelor tehnice pe care sa le contina un certificat la nivel european va trebui sa continue. Presedintele Klaus Iohannis s-a pronuntat pentru operationalizarea cat mai rapida a mecanismului european de donare a vaccinurilor pentru sprijinirea statelor terte", se mai arata in informarea Administratiei Prezidentiale.