Ministrul Sanatatii: Gradinitele si after-school-urile pot fi deschise doar daca respecta masurile de distantare si igiena

Ministrul a declarat la postul Digi24 ca "In 12 iunie s-ar fi terminat anul scolar, inclusiv pentru gradinite, in acest context nu mai putem remunera un parinte care ramane acasa si atunci trebuie sa dam posibilitatea ca pentru copiii mici sa poata fi undeva tinuti si sa aiba cineva grija de ei"."Cele de stat, daca va amintiti, aveam zilele trecute una sau doua gradinite intr-o comunitate care poate prelua copiii care nu mergeau la tara, nu mergeau in concedii si ramaneau undeva. Nu restrictionam, tine foarte mult de autoritatile locale si ma repet, putem deschide gradinite, crese after school-uri, in conditiile in care repectam o distantare, o igiena foarte riguroasa. Nu putem restrictiona o gradinita de stat sa se deschida, in conditiile in care aplica aceleasi cerinte si aceleasi norme de functionare ca o gradinita privata", a mai declarat Nelu Tataru.In ultima sa comunicare publica, presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca, incepand din 15 iunie, se pot redeschide mall-urile, dar fara restaurante si fara locuri de joaca. Cat priveste evenimente private, doar cu numar limitat de persoane.