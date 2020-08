Ministrul Sanatatii: "Se ia in calcul relaxarea restrictiilor din industria balneara in a doua parte a lunii septembrie"

Nelu Tataru a explicat ca luna septembrie va fi una destul de grea, in care se vor redeschide restaurantele, teatrele si cinematografele, dar va incepe si scoala si vor avea loc alegeri, existand riscul cresterii numarului de imbolnaviri, dar ca s-a facut deja o evaluare privind potentialul de aparitie a unor cazuri noi, odata cu relaxarea masurilor si in industria balneara."Avem o luna septembrie destul de grea, in care asumam anumite masuri de reluare a activitatii. Dupa cum ati putut afla, aseara, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si in sedinta de Guvern, deja preconizam pentru 1 septembrie o reluare a activitatii in spatiile de servire inchise, in teatre, cinematografe. Avem un risc asumat de crestere a numarului de cazuri noi. Este o luna de campanie electorala, urmeaza ce pentru mine este cel mai important, inceperea anului scolar si apoi avem si alegeri locale, pe 27. In contextul evolutiei, intr-o prima parte a acestei luni, gandim in partea a doua si acele masuri de reluare a activitatii chiar si pentru terapiile hidrice, in conditii de securizare", a declarat ministrul Sanatatii.Acesta a mai aratat ca in judetele unde va exista o transmitere comunitara accentuata nu se vor deschide restaurantele pentru persoanele venite din exterior, dar oaspetii din hoteluri vor putea servi masa in spatii inchise."La fel ca si deschiderea scolilor, avem evaluarea facuta, dar deciziile se vor lua de acele comitete judetene pentru situatii de urgenta, in colaborare cu directiile de sanatate publica. Acolo unde avem transmitere comunitara accentuata nu se vor deschide restaurantele pentru persoanele din exterior, dar pentru hoteluri, cei care sunt cazati in hoteluri vor lua masa, indiferent de zona si de transmiterea din acea zona", a mai spus Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a vizitat Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, a avut intalniri cu autoritatile locale si judetene si a discutat cu medicii rezidenti despre problemele cu care se confrunta.