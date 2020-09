Ministrul Sanatatii: "Se poate ajunge la 2.000 de cazuri zilnic, daca nu se respecta masurile"

Tataru afirma ca toate masurile de relaxare luate erau necesare, la fel cum este necesar sa inceapa scoala."Va fi o toamna plina, nu o toamna grea, dar o toamna plina", crede ministrul Sanatatii, care este de parere ca se poate ajunge la 2.000 de cazuri zilnic, daca nu se respecta masurile."Am avut o alternanta de cazuri, raportat si la numarul de teste efectuate (...) Am avut o relaxare exagerata, dincolo de normele de aplicare ale unor reluari de activitati care s-au intamplat in ultimele luni", a afirmat, miercuri seara, la B 1 TV, Nelu Tataru.Intrebat daca nu trebuiau amanate unele masuri de relaxare si inceperea anului scolar, Tataru a afirmat: "Erau niste masuri necesare atat din punct de vedere educational cat si din punct de vedere economic, daca ne referim la restaurante si teatre, ele sunt facute in asa fel incat ca avem o securizare. Sunt reguli pe care daca le mentinem, atunci vom pastra acest platou in care suntem acum. Daca nu le respectam, sa ne asteptam la o crestere a numarului de cazuri de la o zi la alta. (...) Nu speriem pe absolut nimeni, tinem doar de noi cum vom evolua in aceasta luna si in lunile urmatoare. Sunt lucruri pe care trebuie sa le realizam ca fiind adevarate: exista aceasta pandemie, exista infectia cu SARS-COV-2 (...) exista cadre medicale care in acest moment resimt o oboseala, resimt o deznadejde si resimt, unii dintre ei si boala".Tataru a spus ca se poate ajunge la peste 2.000 de imbolnaviri zilnic, daca nu vor fi respectate regulile de protectie. El le recomanda parintilor sa ii invete pe copii sa respecte regulile de protectie impotriva raspandirii virusului."Avem niste griji cum trimitem copiii la scoala, dar nu ne uitam ca in parcuri sunt copii si nu le asiguram anumite conditii. (...) Sa ne obisnuim sa traim cu aceasta pandemie un an jumatate, doi, pentru ca acest virus nu va pleca asa de usor", a mai declarat Tataru.Acesta crede ca "platim succesul primei parti a pandemiei", cand Guvernul si autoritatile medicale au putut lua decizii."Cred ca ne-am facut treaba, si destul de bine, si chiar in a doua parte cand a trebuit sa ne luptam nu numai cu virusul, ci si cu optiuni politice de alta orientare", a mai afirmat Nelu Tataru.Potrivit acestuia, "va fi o toamna plina"."Va fi o toamna plina, nu o toamna grea, dar o toamna plina", a mai afirmat ministrul Sanatatii.