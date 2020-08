Ministrul Sanatatii : Sunt in lucru anumite metodologii pentru recoltarea de plasma. Nu este un act medical banal

"Sunt in acest moment in lucru anumite metodologii, dar trebuie sa intelegeti ca o recoltare de plasma nu este un act medical banal. O recoltare de plasma impune niste teste suplimentare, pentru a putea face transfuzia cu plasma. Plasma se ia de la cei care nu mai sunt pozitivi si au anticorpi, se adreseaza catre pacientii critici care au in acel moment virusul in sange si au replicare virala. Pentru a face parte din una dintre cele doua categorii trebuie sa certificam prin analize. Aceste analize sunt necesare pentru a vedea de la cine recoltam aceasta plasma si la cine facem transfuzia cu aceasta plasma", a declarat, intr-o conferinta de presa, ministrul Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a facut, marti, o vizita de lucru in Bihor, unul dintre cele mai afectate judete de pandemia de COVID-19 - 1.745 de cazuri pana in prezent, nou confirmate - 45, potrivit ultimei raportari.El a avut intalniri cu reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP), cu managerul spitalelor din judet, dr. Gheorghe Carp , dar si cu reprezentantii Spitalului Municipal, transformat in unitate COVID-19. Ministrul a precizat ca vizita sa a vizat aspecte de "management, de necesar al echipamentelor, de evolutie a pandemiei din punct de vedere al medicamentelor si al partii umane"."Discutiile au fost pe fiecare palier in parte. Sunt chestiuni din apanajul managementului, care s-a descurcat destul de bine. Mentionez ca suntem la peste cinci luni de pandemie si un corp medical are si el niste limite. Avem grija ca acest corp medical sa faca fata si presiunii, dar in acelasi timp sa poata sa aiba si viata personala", a spus ministrul.Vizita nu a fost anuntata in prealabil, Prefectura transmitand presei abia cu o jumatate de ora inainte o informare despre prezenta ministrului Sanatatii in Bihor. Intrebat la ce concluzii a ajuns, Tataru a spus ca in judet nu au fost probleme."La Bihor nu au fost niciodata probleme cu echipamente sanitare sau cu medicamentele, aici avand si aportul primariei locale si administratiei locale, care au suplimentat ceea ce nu au reusit spitalele sa realizeze", a mai spus ministrul.Acesta a aratat ca "personalul medical a facut fata in aceasta perioada", insa a atras atentia ca populatia trebuie sa respecte conditiile de distantare, pentru ca altfel se va ajunge la o blocare a sistemului."Aceasta pandemie nu se transeaza in spitale , ci in prespital, unde avem o transmitere accentuata si o crestere a numarului de cazuri", a explicat Tataru.Despre activitatea desfasurata de Directia de Sanatate Publica Bihor, ministrul Tataru a mentionat ca "se munceste mult" si ca se va trage linie spre sfarsitul pandemiei."Faptul ca sunt tinute in frau anchetele epidemiologice, faptul ca participa si medici scolari, ca avem peste 50 de anchete epidemiologice pe zi si sunt facute in termen de 24 de ore, este un rezultat bun", a mai aratat el.