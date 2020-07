Ministrul Sanatatii, vizita la Spitalul Judetean din Botosani: "Am reluat aceste vizite neanuntate, fiindca am vrut sa vad capacitatea spitalului si adresabilitatea la Unitatea Primiri Urgenta si capacitatea tehnica"

El s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente, iar impreuna cu cadrele medicale de aici a vizitat toate sectiile spitalului."Evaluarea de astazi dimineata mi-a aratat, dincolo de o crestere a numarului de cazuri noi la nivelul intregii tari, si o crestere a numarului de testari la nivelul judetului Botosani, Suceava si Neamt. De aceea, de dimineata am reluat aceste vizite neanuntate, fiindca am vrut sa vad capacitatea spitalului si adresabilitatea la Unitatea Primiri Urgenta si capacitatea tehnica", a afirmat Tataru.Ministrul a apreciat ca spitalul are capacitatea sa gestioneze situatia pandemiei la nivel judetean, fiind "placut impresionat" ca intreg personalul celei mai mari unitati medicale din judetul Botosani foloseste corespunzator echipamentele medicale.Ulterior, Ministrul Sanatatii a avut o intalnire la sediul Institutiei Prefectului cu directorul Directiei de Sanatate Publica, Monica Adascalitei, dar si cu directorul Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati", medicul Radu Malancea.