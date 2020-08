Ministrul Sanatatii: "Vom evalua capacitatea spitalelor de pediatrie in perspectiva deschiderii noului an scolar"

Acesta a mai adaugat ca, avand in vedere reluarea activitatii scolilor, precum si a restaurantelor si institutiilor de cultura, este de asteptat ca numarul cazurilor de COVID-19 sa creasca in urmatoarea perioada."Urmeaza o luna septembrie, o luna cu mai multi factori care pot duce la o crestere a numarului de cazuri, in consecinta a cresterii transmiterii comunitare. Luni va fi o ultima zi inainte de reluarea activitatii in unitatile de deservire cu capacitate inchisa, teatre, cinematografe, tocmai in acest context evaluam capacitatea spitalelor de a putea gestiona o eventuala crestere.Repet ce spunem in ultima perioada, aceasta pandemie nu se transeaza in spitale , se transeaza in prespital, acolo unde trebuie avuta grija sa respectam acele precautii pentru a avea o transmitere comunitara scazuta si implicit un numar mic de cazuri de la o zi la alta. Noi suntem capabili sa adaptam numarul de paturi, terapii intensive, unitati modulare, dar sa nu fortam aceasta limita pentru a nu colmata sistemul medical (...) In urmatoarea perioada vom evalua si spitalele de pediatrie pentru a putea avea si capacitatea lor in eventualitatea cresterii numarului de cazuri odata cu deschiderea scolilor", a declarat ministrul Tataru.