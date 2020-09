Ministrul Tataru, ironizat de medici dupa angajarea unei cantarete de 24 ani la Sanatate: "Nu stiti voi ce stie Nelu. El o are sub....ochi"

Codruta Filip, in varsta de 24 de ani, nu are nicio legatura cu medicina. In ultimele luni, tanara a cochetat cu muzica si chiar a avut mai multe aparitii la diverse posturi de televiziune in calitate de cantareata, dar si de partenera a interpretului de muzica populara, Valentin Sanfira, potrivit Adevarul.ro Dupa ce au aflat cine este proaspata angajata de la Ministerul Sanatatii, medicii din toata tara au reactionat imediat, iar cei mai multi dintre ei l-au ironizat pe Nelu Tataru "Vad lumea scandalizata ca Nelu a pus fara concurs (nu cum facea ciuma rosie, prin angajare directa si fara testarea cunostintelor) o fatuca de 24 de ani, cantareata si modela, sa se ocupe de spitalele regionale! Lume, ce-ai?! Pai, fii antena:1. Spitalele alea nu se fac, deci fata asta nu e nici un pericol pentru sanatatea natiunii. Stai tranchila.2. Ce era Napoleon Bonaparte la 24 de ani, aaa?! Exact: general! Incultilor. Deeeci, ce tot macaniti ca are 24 de ani?! Nu stiti voi ce stie Nelu. El o are sub....ochi.3. Cum il cheama pe Nelu? Aaa?! Exact: TATARU! Unde e nascuta fata asta? In TATARUSI! Vedeti, mai, ca sangele apa nu se face?!4. Unde ziceati ca s-a nascut Stefan cel Mare? Si ce a facut el, mai exact, la Lipnic?! Hai sa va vad....", a scris doctorul Marian Stamate, medic la Spitalul Clinic Coltea.Colegii au reactionat folosind acelasi ton ironic: "A invins tatarii. Tatari avem. Stefan cel Mare ne lipseste... O fi talentata!... Da, dar Napoleon Buonaparte, italian de origine din Corsica, a pornit de jos, si a parcurs toate etapele pana la rangul de general si ulterior maresal... si credeti ca fatuca asta nu? Oho, cred ca are experienta de 10 ani... cand ii trece varsta, ii trebuie un job de baza... zic ca impusca 2 iepuri deodata!", sunt doar cateva dintre comentariile postate de medici.