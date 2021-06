Record de investitii in drumuri si cai ferate, la jumatatea anului. Fondurile europene sunt la baza

"Record pentru investitii europene in drumuri si cai ferate la jumatatea anului! Fonduri europene de 2,7 miliarde de lei au fost absorbite in primele 6 luni ale anului la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. Asta inseamna o crestere de +35% fata de aceeasi perioada a lui 2020 (2 miliarde de lei), +142% fata de 2019 (1,12 miliarde) si +285% fata de 2018 (0,7 miliarde)", a scris, miercuri, pe Facebook Ministrul exemplifica cateva proiecte in executie, cu finantare europeana, si sumele alocate in primele 6 luni din 2021:-linia de cale ferata Frontiera - Curtici - Simeria - 554 milioane de lei,-drumul expres Craiova - Pitesti - 421 de milioane de lei,-pod Braila - 283 de milioane de lei,-linia feroviara Bucuresti - Jilava - Giurgiu - 88,6 milioane de lei,-A0 sud - 196 de milioane de lei,-A0 nord - 70 de milioane de lei,-A1 Pitesti - Sibiu - 117 milioane de lei,-A10 Sebes - Turda - 86 de milioane de lei,-linia de cale ferata Sighisoara - Coslariu - Simeria - 46 de milioane de lei,-poduri feroviare reabilitate - 8,5 milioane de lei.