Ministrul Transporturilor: "Comisia Europeana a aprobat o finantare nerambursabila de 143 de mlioane de euro pentru Varianta Ocolitoare Bacau"

Lucian Bode a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, decizia CE care a aprobat contributia financiara la proiectul major "Constructia Varianta Ocolitoare Bacau"."Valoara totala eligibila este de aproximativ 143 de milioan de euro, reprezentand 85% din valoare totala eligibila", a precizat Bode.Acesta a explicat ca, in 25 noiembrie 2019, s-a transmis cererea de finantare pentru acest proiect, dar s-au solicitat infrmatii si clarificari suplimentare."Din pacate, in momentul in care am preluat guvernarea, in noiembrie anul trecut, Romania avea 14 arii naturale protejate fara plan de management, dintr-un total de 39 care impactau proicte majore de infrastructura, ca sa nu mai spun de faptul ca guvernantii de dinainte au transmis CE documentatii incomplete pentru foarte multe obiective de investitii in infrastrutura. Din fericire, printr-un efort de echipa, printr-un dialog serios si transparent, prin modificari legislative (...) Romania primeste a doua mare finantare nerambursabila pentru proiecte de infrastructura de transport rutier", a mai afirmat Bode.Acesta a precizat ca, in 2 luni, Romania a primit peste un miliard de euro, fonduri nerambursabile, pentru proiecte de infrastructura."Noi in 2 luni primim un miliard de euro fonduri nerambursabile pentru cele doua proiecte VO Bacau si Autostrada Sibiu - Pitesti. Este meritul acestui Guvern si a eforturilor pe care noi le-am facut in cele 11 luni de guvernare", a mai afirmat Bode.